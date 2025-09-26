Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a explicat, vineri, că România urmează să dezvolte mai multe parteneriate internaționale, în contextul programului SAFE (Security Action for Europe), iar proiectele care vor fi adoptate vor avea ca prioritate apărarea națională.

Diaconescu a precizat că deciziile privind aceste proiecte sunt coordonate de un grup de lucru de la nivelul prim-ministrului și că, odată stabilite, ele vor fi supuse aprobării Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT) și vor deveni operaționale.

Diaconescu a mai subliniat că administrația prezidențială se află în proces de negociere internă privind Strategia de securitate națională, ținând cont de „condițiile speciale” prin care trece România.

El a menționat că instituțiile statului au transmis puncte de vedere legate de vulnerabilități, amenințări și posibile răspunsuri, acestea fiind extrem de complexe și depășind domeniul militar. Consilierul a adăugat că s-au purtat consultări cu reprezentanți ai universităților, a căror expertiză publică și profesională a fost apreciată în mod deosebit.

Potrivit lui Cristian Diaconescu, regândirea conceptului de strategie se va finaliza după ce proiectul va fi aprobat de CSAT, urmând ca acesta să fie trimis în Parlament pentru dezbatere și vot. Ulterior, strategia va deveni operațională, iar alături de aceasta va fi elaborat și un plan de implementare.

El a subliniat că temele abordate nu vor rămâne la nivel teoretic, ci se vor transforma în linii de mandat și de mesaj pentru toate instituțiile implicate în aplicarea strategiei.

„Suntem în proces de negociere internă privind constructul Strategiei de securitate naţională, în condiţiile speciale prin care trecem. Ca şi parcurs, instituţiile statului ne-au transmis la Administraţia Prezidenţială puncte de vedere în legătură cu vulnerabilităţi, ameninţări, aspecte care ţin de variantele de răspuns, pentru că sunt extrem de complexe elementele care se cuprind într-o strategie de securitate naţională şi nu este vorba numai de domeniul militar. Am avut o consultare şi sunt profund recunoscător reprezentanţilor universităţilor, oameni cu poziţionare extrem de interesantă, inclusiv publică, privind acest domeniu a securităţii naţionale. Urmează o regândire a întregului concept şi după aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, această strategie se trimite în Parlament, pentru o dezbatere. După aceea Parlamentul votează proiectul de strategie, după care devine operational. Temele care se abordează, o să spun cât se poate de clar, nu rămân la nivel teoretic, devin linii de mandaj şi de mesaj, pentru toate instituţiile care au legătură cu această strategie”, a explicat Cristian Diaconescu.

Referindu-se la parteneriatul cu Ucraina pentru producerea de drone, Diaconescu a precizat că România va adopta proiecte prioritare pentru apărarea națională și securitatea regională și că implementarea acestora va urma procedurile standard, inclusiv trecerea prin CSAT pentru a deveni operaționale.

„România va avea mai multe parteneriate. Intrăm în programul SAFE, după cum se ştie, România va adopta proiecte care ţin, în primul rând, de apărarea naţională şi, în al doilea rând, evident, de garanţiile de securitate la nivel regional, mai ales în ceea ce priveşte Ucraina. Evident, din acest punct de vedere, decizia, aşa cum în acest moment este conturată, ţine de un grup de lucru din zona primului ministru şi, evident, în momentul în care se vor stabili proiectele, vor fi trecute prin CSAT şi vor deveni operaţionale”, a punctat Cristian Diaconescu.

România are în vedere un parteneriat cu Ucraina pentru fabricarea de drone cu ajutorul noului mecanism comunitar SAFE, destinat finanţării prin împrumuturi a unor achiziţii şi investiţii militare, dar vor mai trece încă cel puţin şapte ani până când va dispune de un sistem de apărare antiaeriană multi-stratificat, a declarat pentru Reuters o sursă guvernamentală română.