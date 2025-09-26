Eva Maria și-a amintit clar anumite momente din perioada în care aștepta revenirea mamei. Uneori i se sugera că Elena Udrea urma să vină, dar acest lucru nu se întâmpla, ceea ce reprezenta o dezamăgire pentru copilă.

Ea a relatat ulterior o întâmplare din copilărie, sub forma unei povești: o fetiță aștepta ca mama ei să se întoarcă, însă orele treceau și acest lucru nu se întâmpla. Momentul a rămas întipărit în memorie, inclusiv detaliul că în acea zi plouase puternic. Când tatăl a venit să o ia acasă, mama se întorsese între timp, iar revederea a fost una intens resimțită de copil.

„Cumva ea presupunea că voi veni. Însă de foarte multe ori i s-a sugerat că voi veni, că așa am crezut și nu se întâmpla. În ziua aia se aștepta să fie o zi în care eu să vin, dar deja era 18:00, nu se întâmplase, probabil că se gândea că e încă o zi în care mama ar fi putut să vină și nu a venit. Încă o dezamăgire. Ea mi-a povestit după aceea, folosește ocaziile în care noi spunem povești pentru ca ea să îmi spună lucruri pe care nu mi le spune direct, ci din perspectiva unei povești despre altcineva. Mi-a zis că era o fetiță a cărei mamă plecase la muncă și urma să vină într-o zi, dar nu a venit până seara. Fetița era într-o vizită la o prietenă, afară ploua foarte tare. Eu nu mi-am amintit că în seara aia a plouat, ea și-a amintit perfect momentul. Că a venit tăticul să o ia acasă și când a ajuns acasă mămica venise. Ea și-a întipărit în minte tot ce s-a întâmplat în orele acelea până a ajuns acasă”, a relatat Elena Udrea la Știrile Antena Stars.

Pe lângă aceste experiențe, Elena Udrea a încercat să mențină o legătură constantă cu fiica ei prin gesturi simbolice. În fiecare an cât timp s-a aflat în detenție, i-a trimis Evei Maria câte un cadou.

A ales să îi ofere pisicuți, animale care se aflau în incinta închisorii și care aveau nevoie de adopție. Uneori îi trimitea unul, alteori doi, iar bucuria fiicei sale era foarte mare de fiecare dată.