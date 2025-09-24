În 2019, Alina Bica, cunoscută ca fiind o apropiată a Elenei Udrea, a primit o condamnare definitivă de 4 ani de închisoare cu executare pentru favorizarea infractorului. Este vorba despre dosarul în care fosta șefă a DIICOT a fost acuzată că l-a favorizat pe omul de afaceri Ovidiu Tender. Conform procurorilor DNA, în 2013, la solicitarea lui Tender, Alina Bica le-ar fi cerut procurorilor DIICOT să solicite instanței aplicarea unei pedepse cu suspendare pentru acesta în dosarul RAFO.

După condamnarea de 4 ani, Bica a fugit în Costa Rica împreună cu Elena Udrea. Cele două au fost prinse în octombrie 2018. Fosta șefă DIICOT, eliberată înainte de a fi adusă în România, s-a predat autorităților italiene pe 10 iulie 2020.

Magistrații din Bari au recunoscut condamnarea din România, însă i-au permis să își execute pedeapsa în regim de libertate, cu restricția de a fi acasă între orele 21:00 și 0:00. În urma acestui aranjament, Bica a obținut un document care atestă că și-a executat deja pedeapsa. Ulterior, aceasta a cerut statului român despăgubiri de peste un milion de euro.

În timpul șederii în Costa Rica, Bica s-a întâlnit de mai multe ori cu Elena Udrea, care se afla acolo temporar. Udrea explica că se afla în Costa Rica pentru „tratamente din sfera ginecologică”.

Într-o apariție la Antena 3, Elena Udrea a declarat că relația cu Alina Bica a rămas „o prietenie la distanță”.

„Cât putem fi de prietene la distanță. Unii au scăpat, alții nu. Justitia nu a mai apucat sa facă dreptate în cazul meu. Unora li s-a făcut dreptate, la mine nu s-a mai întâmplat. Nu pot decât să mă bucur pentru cei care au scăpat. Asta trebuie să fie un semnal și pentru cetateni sa nu mai creadă în toate dosarele care apar pompos pe la tv pana când nu analizează situația. Am speranța ca abuzurile care s-au întâmplat nu se vor mai repeta„, a spus Elena Udrea la Antena 3.

Întrebată despre autorul fotografiilor realizate la Paris, în care apare alături de Alina Bica și o altă persoană, Elena Udrea a precizat: „Oficial nu am aflat, dar neoficial știm. Au fost serviciile românești, a fost domnul Coldea, probabil sprijinit de serviciile franceze. Dar nu e vorba doar de fotografii, este vorba de faptul că s-au dat documente despre vizita mea de acolo, care nu se puteau preda oricărui cetățean civil de pe stradă”.

În 2014, pe un site din România au apărut imagini în care Elena Udrea apărea împreună cu Alina Bica la Paris, în timpul unei sesiuni de cumpărături. Vizita a fost privată, iar în fotografii apare și o altă persoană, despre care se crede că ar fi Ana Maria Topoliceanu, fosta șefă a Companiei Naționale de Investiții