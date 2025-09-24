Procurorul general al României, Alex Florenţa, a fost întrebat la TV când a apărut legătura dintre Călin Georgescu şi Horaţiu Potra. El a spus că primele legături sigure între cei doi apar din toamna anului 2021 și că acestea devin mai puternice în primăvara lui 2022, mai exact în aprilie, când candidatul independent i-a cerut sprijin liderului grupării de mercenari pentru planul său de a intra în cursa prezidenţială. A menţionat că există dialoguri clare, documentate, care confirmă aceste lucruri.

„Elementele certe de legătură dintre cei doi apar încă din toamna anului 2021. Ele se consolidează în primăvară anului 2022, mai precis în luna aprilie, când candidatul independent apelează la liderul grupării de mercenari pentru a fi susţinut de către acesta în demersul pe care îl punea deja la cale în vederea accederii la alegerile prezidenţiale. Şi există dialoguri certe, documentate, în prezenta cauză cu privire la aceste elemente”, a dezvăluit procurorul general al României, marți seară, la Digi24.

Florența a fost întrebat dacă Potra avea deja legături cu Rusia, iar el a spus că da.

Întrebat dacă Potra călătorise la Moscova, Florenţa a explicat că, potrivit dosarului, acesta mergea acolo încă din toamna anului 2023 și chiar în septembrie 2024.

Când a fost întrebat dacă legăturile lui Potra cu Rusia erau mai vechi decât prima întâlnire cu Georgescu, Florența a spus că, în principal, din acel moment au început contactele directe sau prin apropiați ai lui Potra, unii dintre ei având rude în Rusia. El a adăugat că existau indicii încă din 2022 despre încercări de a lua legătura inclusiv prin zona Transnistriei, pentru a cumpăra arme destinate mercenarilor implicaţi ulterior în dosar.

Întrebat dacă în telefonul lui Potra au fost găsite poze cu el la Moscova, Florenţa a spus că, în urma percheziţiilor, au fost ridicate mai multe dispozitive ascunse într-un buncăr, iar analizele informatice au arătat imagini şi alte dovezi privind legăturile externe ale acestuia.

„Din elementele din dosar, el călătoreşte încă din toamna lui 2023, chiar şi în septembrie 2024. În principal, cam din acel moment încep toate tatonările către actorul statal străin, atât directe, cât şi prin intermediul unor apropiaţi ai liderului mercenarilor, unii dintre ei cu legături certe în Federaţia Rusă prin prisma gradelor de rudenie, de exemplu, pe care unii le aveau acolo. Există şi diferite elemente în această cronologie încă din 2022, încercându-se chiar contacte pe spaţiul transnistrean, din care se urmărea achiziţionarea unor arme care să fie folosite de elementele mercenare care au fost implicate ulterior în acest dosar. Din percheziţiile informatice, da, la momentul percheziţiilor domiciliare care au fost făcute publice la momentul respectiv au fost ridicate mai multe dispozitive informatice, ascunse în acel buncăr care a fost descoperit şi care, ulterior, făcând obiectul percheziţiilor informatice, au relevat multe şi dintre aceste legături şi dintre legăturile cu planul extern.”

Florenţa a fost întrebat când au ajuns oamenii lui Potra lângă Georgescu, ca agenţi de pază sau şoferi. Grupul lui Potra a fost atras direct în preajma primului tur al alegerilor prezidențiale din 2024 şi că erau folosiţi în mai multe feluri. A explicat că unele maşini plătite au fost puse la dispoziţia candidatului independent şi că existau mai multe situaţii asemănătoare.

Oamenii lui Potra din jurul lui Georgescu erau foşti luptători în Legiunea Străină şi că mulţi dintre ei participaseră la acţiuni de mercenariat în Congo, fiind angajaţi de companiile conduse de liderul lor.