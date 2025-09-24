Senatul a primit o propunere legislativă menită să aducă modificări semnificative Codului Muncii, în special în ceea ce privește modul de organizare a programului de lucru, planificarea concediilor și compensarea muncii de noapte. Inițiatorii proiectului susțin că aceste modificări vin în sprijinul angajaților și angajatorilor, vizând consolidarea colaborării și crearea unui cadru mai echitabil în relațiile de muncă.

Potrivit notei de fundamentare, proiectul propune ca stabilirea programului de lucru să nu mai fie decisă exclusiv de angajator, ci să fie rezultatul negocierilor colective. Această măsură urmărește să ofere salariaților o mai mare autonomie și control asupra echilibrului dintre viața profesională și cea personală.

Inițiatorii consideră că o forță de muncă mai flexibilă are o productivitate mai ridicată și este mai puțin predispusă la absenteism sau epuizare profesională, iar reducerea fluctuației personalului contribuie la stabilizarea pieței muncii și la diminuarea costurilor pentru angajatori.

O altă măsură propusă vizează planificarea concediului de odihnă. Proiectul prevede programarea acestuia de comun acord la începutul fiecărui an, cu o suprapunere minimă a concediilor, procentul rămânând la latitudinea fiecărui angajator.

Această abordare urmărește să ofere angajaților predictibilitate și posibilitatea de a-și organiza viața personală, în timp ce angajatorii beneficiază de o planificare mai clară a resurselor umane și de continuitate operațională.

Revizuirea sporului pentru munca de noapte reprezintă un alt punct esențial al proiectului. Angajații ar urma să decidă între plata unui spor de 25% din salariul de bază sau reducerea programului de lucru, recunoscând impactul negativ asupra sănătății fizice și mentale.

Inițiatorii subliniază că nu angajatorul poate impune tipul de compensație, ci salariatul, aliniindu-se la practicile europene.

Proiectul acordă un rol consolidat sindicatelor în definirea Regulamentului Intern. Trecerea de la o simplă consultare la o negociere reală transformă acest document într-un acord agreat de ambele părți, întărind parteneriatul social, reducând riscul de litigii și asigurând percepția de echitate în rândul angajaților.