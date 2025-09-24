CCR a spus că legea, în ansamblu, precum şi anumite articole din aceasta, sunt constituţionale. CCR a stabilit că Guvernul a respectat Constituţia atunci când și-a asumat răspunderea pentru această lege, pentru că a explicat clar de ce era nevoie urgentă de lege și cum ajută la eficientizarea activităţii următoarelor autorităţi: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).

CCR a precizat că Parlamentul are dreptul să stabilească legi care reduc numărul de posturi sau salariile în aceste autorităţi, iar aceste prevederi sunt constituţionale.

Despre criticile legate de procedură (neconstituţionalitate extrinsecă): Unii au spus că Guvernul nu ar fi respectat regulile când și-a asumat răspunderea pentru lege și că expunerea de motive nu ar fi fost clară.

CCR a spus că angajarea răspunderii Guvernului este prevăzută de Constituţie și face parte din modul în care Guvernul și Parlamentul colaborează; Guvernul a explicat clar de ce legea era urgentă și necesară, pentru a asigura stabilitatea financiară a României; CCR nu poate verifica dacă expunerea de motive este bine scrisă, asta ține de Guvern.

Despre criticile legate de conținutul legii (neconstituţionalitate intrinsecă): Unii au spus că legea ar fi greșită în modul în care reorganizează personalul autorităților autonome. CCR a spus că legea prevede că reîncadrarea personalului se face prin act administrativ emis de șeful autorității; CCR nu poate controla aceste acte administrative, deci nu poate decide dacă reîncadrarea e corectă.

Critica legată de sintagma „o grilă de salarizare care să prevadă o reducere de 30% a salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului în statele de funcții la 1 iulie 2025” ține de modul de aplicare și interpretare a legii, nu de constituționalitate.

De asemenea, personalul ANRE, ASF și ANCOM nu se află în aceeași situație ca cel al altor autorități autonome în ceea ce privește salariile și raportul de muncă; legiuitorul a stabilit criterii clare pentru reorganizarea acestor trei autorități și garanții pentru angajații afectați; autonomia ANRE, ASF și ANCOM nu este absolută, iar funcționarea lor este reglementată de legea organică.

Decizia CCR este definitivă și obligatorie pentru toată lumea.