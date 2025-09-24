CCR a respins sesizarea Opoziţiei pe legea de eficientizare a activităţii unor autorităţi administrative autonome
CCR a spus că legea, în ansamblu, precum şi anumite articole din aceasta, sunt constituţionale. CCR a stabilit că Guvernul a respectat Constituţia atunci când și-a asumat răspunderea pentru această lege, pentru că a explicat clar de ce era nevoie urgentă de lege și cum ajută la eficientizarea activităţii următoarelor autorităţi: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE), Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM).
CCR a precizat că Parlamentul are dreptul să stabilească legi care reduc numărul de posturi sau salariile în aceste autorităţi, iar aceste prevederi sunt constituţionale.
CCR validează procedura Guvernului
Despre criticile legate de procedură (neconstituţionalitate extrinsecă): Unii au spus că Guvernul nu ar fi respectat regulile când și-a asumat răspunderea pentru lege și că expunerea de motive nu ar fi fost clară.
CCR a spus că angajarea răspunderii Guvernului este prevăzută de Constituţie și face parte din modul în care Guvernul și Parlamentul colaborează; Guvernul a explicat clar de ce legea era urgentă și necesară, pentru a asigura stabilitatea financiară a României; CCR nu poate verifica dacă expunerea de motive este bine scrisă, asta ține de Guvern.
Despre criticile legate de conținutul legii (neconstituţionalitate intrinsecă): Unii au spus că legea ar fi greșită în modul în care reorganizează personalul autorităților autonome. CCR a spus că legea prevede că reîncadrarea personalului se face prin act administrativ emis de șeful autorității; CCR nu poate controla aceste acte administrative, deci nu poate decide dacă reîncadrarea e corectă.
CCR confirmă că reorganizarea ANRE, ASF și ANCOM respectă legea
Critica legată de sintagma „o grilă de salarizare care să prevadă o reducere de 30% a salariilor de bază și/sau indemnizațiilor personalului în statele de funcții la 1 iulie 2025” ține de modul de aplicare și interpretare a legii, nu de constituționalitate.
De asemenea, personalul ANRE, ASF și ANCOM nu se află în aceeași situație ca cel al altor autorități autonome în ceea ce privește salariile și raportul de muncă; legiuitorul a stabilit criterii clare pentru reorganizarea acestor trei autorități și garanții pentru angajații afectați; autonomia ANRE, ASF și ANCOM nu este absolută, iar funcționarea lor este reglementată de legea organică.
Decizia CCR este definitivă și obligatorie pentru toată lumea.