Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a prezentat săptămâna trecută la Paris progresele României în alinierea la standardele Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) în domeniul pensiilor private, în cadrul grupului de lucru WPIP, care reunește experți și autorități de supraveghere din întreaga lume. Evenimentul a reprezentat o ocazie de evaluare a legislației și a reformelor implementate de țara noastră în domeniu.

Reprezentanții ASF au explicat că noul cadru legislativ pentru plata pensiilor private a fost evaluat de OCDE ca fiind pe deplin conform standardelor internaționale și europene. Membrii grupului de lucru au considerat că legea respectă bunele practici OCDE, fără a formula observații sau recomandări suplimentare. Potrivit autorității, cadrul legal garantează transparență, prudențialitate și securitatea activelor fondurilor, oferind participanților certitudinea că economiile lor sunt administrate conform celor mai riguroase standarde internaționale.

„Noul cadru al legii de plată a pensiilor private a fost analizat în detaliu şi evaluat ca fiind complet conform cu standardele internaţionale şi europene. De asemenea, membrii WPIP au confirmat că noul cadru al legii de plată este pe deplin aliniat la bunele practici OCDE în domeniul pensiilor private, astfel că evaluarea a decurs fără nicio observaţie sau recomandare adiţională. Această lege garantează transparenţa, prudenţialitatea şi securitatea activelor fondurilor de pensii private, oferind participanţilor certitudinea că economiile lor sunt administrate conform celor mai bune practici internaţionale”, se menţionează în comunicat.

ASF a subliniat că această recunoaștere reprezintă un pas important în procesul de aderare a României la OCDE, un obiectiv strategic al politicii externe și economice, monitorizat de toate instituțiile implicate. În cadrul reuniunii de la Paris, oficialii români au detaliat măsurile recente adoptate pentru alinierea la principiile OCDE, inclusiv proiectul legii de plată a pensiilor private, adoptat de Guvern și transmis Parlamentului spre aprobare.

Evaluarea OCDE a evidențiat progresul României în alinierea la standardele internaționale pentru pensiile private și a recomandat consolidarea cadrului legislativ prin definirea și structurarea opțiunilor de alocare a activelor acumulate pentru finanțarea pensionării. Recomandările secundare vizează diversificarea opțiunilor de investiții ale fondurilor și facilitarea liberei circulații a capitalurilor. ASF a precizat că aceste recomandări au fost deja integrate prin Ordonanța de Urgență nr. 26/2025, aprobată ulterior prin Legea 131/2025, consolidând cadrul instituțional și de reglementare și oferind predictibilitate participanților.

„Evaluarea de la Paris a implicat prezentarea detaliată a legislaţiei şi a reformelor implementate de România. În cadrul reuniunii de miercuri a Grupului de lucru privind asigurările şi pensiile (WPIP), conducerea ASF a prezentat acţiunile întreprinse de România pentru alinierea la principiile OCDE în domeniu. Au fost detaliate măsurile recente, inclusiv noul cadru legal pentru plata pensiilor private, adoptat de Guvernul României. În cadrul discuţiilor, OCDE a apreciat măsurile luate de România pentru alinierea la instrumentele juridice OCDE şi la recomandările privind buna reglementare a planurilor de pensii cu contribuţii definite”, se mai precizează în document.

Reprezentanții ASF au mai arătat că feedback-ul OCDE a fost exclusiv pozitiv, fără observații, ceea ce confirmă eficiența reformelor implementate și întărește statutul ASF ca autoritate de supraveghere credibilă și modernă. Această recunoaștere contribuie nu doar la securitatea financiară a cetățenilor, ci și la creșterea prestigiului României pe plan internațional, fiind considerată un pas decisiv spre un sistem de pensii private sigur și conform standardelor internaționale.

„Prin urmare, ASF a stabilit ca obiectiv principal elaborarea şi promovarea legii de plată a pensiilor private. Acest obiectiv a fost îndeplinit cu succes prin aprobarea proiectului de lege de către Guvern şi trimiterea lui spre aprobare în Parlament, fapt recunoscut la nivel internaţional. În paralel, recomandările secundare ale OCDE au fost deja implementate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.26/2025, aprobată prin Legea nr.131/2025, care completează şi actualizează cadrul legislativ aplicabil sistemului de pensii private. Ca urmare a acestor reglementări, ASF prin sectorul de pensii şi-a îndeplinit toate obiectivele şi a transpus integral recomandările OCDE, consolidând cadrul instituţional şi de reglementare şi oferind siguranţă şi predictibilitate pentru participanţi”, se mai arată în comunicat.

Legea privind plata pensiilor private, adoptată de Guvern în 21 august, prevede două forme principale de plată: pensia de tip retragere programată, cu plată pe o perioadă determinată de opt ani și garanția rambursării integrale a activului acumulat, și pensia viageră, plătită pe durata vieții participantului. În completare, legislația permite pensionarilor să retragă o sumă forfetară de până la 30% din activul acumulat, similar altor sisteme europene.

„Feedback-ul primit din partea OCDE a fost exclusiv pozitiv, fără observaţii sau recomandări, ceea ce confirmă eficienţa implementării reformelor şi soliditatea cadrului legal actual. Aprecierile primite din partea delegaţilor OCDE subliniază faptul că România a reuşit să construiască un cadru solid şi să implementeze reforme structurale, consolidând astfel rolul ASF ca autoritate de supraveghere credibilă şi modernă. Acest succes contribuie nu doar la securitatea financiară a cetăţenilor, ci şi la creşterea prestigiului României pe scena internaţională”, susţin reprezentanţii ASF.

În prezent, sistemul pensiilor private din România include peste nouă milioane de participanți și active ce depășesc 10% din PIB, cu aplicabilitate pentru Pilonul II, III și IV.