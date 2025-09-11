Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) este instituția care monitorizează sistemul de pensii. Din această postură, a venit cu o serie de explicații legate de proiectul care a pus milioane de români pe jar în ultimele săptămâni: cel modifică modul de plată al pensiilor private.

ASF a dat asigurări că proiectul de lege nu produce momentan niciun efect asupra modului de plată. Legea îșî poate produce efectele abia la un an după publicarea sa în Monitorul Oficial. Deocamdată, suntem departe de acest moment, documentul fiind în procedură de aprobare în Parlament.

Legea care este acum în vigoare în România le permite celor care au contribuit la Pilonul II să încaseze sumele acumulate în două feluri:

într-o singură tranșă, printr-o plată unică,

eșalonat, pe o perioadă de cinci ani, în 60 de tranșe lunare.

Aceleași reguli se aplică și în cazul moștenitorilor, dacă participantul decedează.

ASF a confirmat că, în fiecare lună, există cazuri în care beneficiarii solicită modificarea modalității de plată a banilor, respectiv aleg să treacă de la plata eșalonată la plata într-o singură tranșă.

Instituția a explicat pentru HotNews că aceste schimbări sunt destul de frecvente mai ales atunci când apar modificări fiscale. În astfel de cazuri, unii români se grăbesc să aleagă modalitatea de plată pe care o consideră cea mai avantajoasă.

„Lunar există diferite situații în care unii participanți, respectiv beneficiari solicită modificarea modalității de plată a activului din plată eșalonată în plată unică. Aceste modificări sunt de regulă frecvente atunci când apar modificări de natură fiscală, fiecare participant alegând modalitatea de plată cea mai avantajoasă pentru el”, au explicat cei de la ASF.

Reprezentanții ASF au mai venit și să liniștească anumite temeri ale oamenilor privind proiectul de lege care aduce modificări pensiilor private.

Reprezentanții instituției au transmis că pensia privată rămâne un instrument esențial de protecție financiară pentru persoanele care trec de vârsta de pensionare. Pensia privată e gândită să ofere sprijin pe termen lung, un venit constant, în niciun caz nu e un element care ar trebui să genereze câștiguri rapide.

Oficialii ASF au subliniat că banii acumulați în conturile individuale, fie la Pilonul II, fie la Pilonul III, sunt proprietatea participanților.

În plus, plata în tranșe lunare este modalitatea care oferă cea mai mare stabilitate financiară, menținând un flux constant de venituri pe termen mai lung.

„Pensia privată este un instrument esențial de protecție financiară pentru perioada de după retragerea din activitate. Prin natura sa este concepută să ofere sprijin pe termen lung, nu un câștig rapid. Banii acumulați în conturile individuale fie că sunt la Pilonul II sau la Pilonul III sunt proprietatea fiecărui participant. Aceștia au fost strânși cu un scop clar: asigurarea unui venit suplimentar constant luna, de luna, în anii de pensionare. Prin plata în tranșe lunare sistemul asigură continuitatea veniturilor și stabilitate financiară pe un termen mai lung”, este mesajul oficial transmis de ASF.

Pensia privată obligatorie (Pilonul II) oferă posibilitatea de a avea un venit suplimentar, în completarea pensiei publice, de la stat (Pilonul I), și de a dispune, în momentul retragerii din activitatea profesională, de banii economisiți de-a lungul anilor în contul tău personal.

Pilonul 2 a fost lansat în perioada 2007-2008, iar în prezent peste 8 milioane de români, contribuie prin acest sistem pentru mai multă siguranță financiară la vârsta pensiei. De altfel, toate statele membre ale Uniunii Europene și toate statele dezvoltate în general (țările membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică – OECD) au sisteme de pensii private similare, mai mult de jumătate dintre acestea fiind cu participare obligatorie sau semi-obligatorie.

Participarea la Pilonul II de pensii private este obligatorie pentru toți plătitorii de asigurări sociale de stat (CAS), fie că sunt salariați sau au profesii liberale. Românii sub 35 de ani, aflați la primul loc de muncă sau care activează ca liber-profesionist, trebuie să-și aleagă unul dintre cele șapte fonduri de pensii de Pilon 2 și să semneze un act de aderare la fond.

Daca nu își aleg singuri fondul în primele 4 luni, vor fi repartizați aleatoriu la unul dintre aceste fonduri de pensii, la care vor începe să li se vireze contribuțiile personale. Angajații pot contribui doar la un singur fond de pensii de Pilon II în același timp.

În cazul salariaților, angajatorul declară, reține și virează CAS pentru aceștia, iar contribuția de 4,75% aferentă Pilonului II ajunge lunar în contul personal dacă angajatorul depune corect și la timp declarația unică privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale.

Pentru cei liber profesioniști (PFA sau altă formă de activitate), în funcție de specificul activității, declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale va fi completată și depusă fie de către plătitorul de venit, fie direct de către persoana în cauză. În acest caz, este posibil ca reținerea și virarea contribuției la Pilonul II să aibă altă regularitate, potrivit legislației fiscale în vigoare.