Peste 57% dintre români folosesc serviciile de Internet Banking / Mobile Banking pentru efectuarea de tranzacții. Dintre aceștia, 33% plătesc cu serviciile online în mod curent, săptămânal sau chiar mai des iar alți 24,5% utilizează aceste servicii doar ocazional, mai rar de o dată pe lună, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în parteneriat cu comparatorul bancar FinZoom.ro.

Peste 63% dintre respondenți au folosit cardul bancar pentru efectuarea unei plăți la cumpărături online iar peste 47% dintre respondenți folosesc constant cardul sau un cont bancar pentru plata facturilor lunare.

Conform sondajului, 27% utilizează doar uneori cardul sau un cont bancar pentru plata facturilor lunare, în timp ce 26% plătesc facturile la utilități doar cash.

Plata în magazinele fizice e făcută și cu cash dar și cu cardul de către cei mai mulți români (circa 40%), în timp ce doar cu cash plătesc aproape aceeași pondere (37,5%). Doar cu cardul plătesc circa 23% dintre respondenți.

Pe de altă parte, peste 38% dintre respondenți susțin că folosesc Google Pay / Apple Wallet pentru cumpărăturile din magazine direct cu telefonul, acesta fiind un procentaj în creștere comparativ cu anii trecuți.

Sondajul a fost realizat online, de comparatorul financiar FinZoom, la cererea CEC Bank, pe un eșantion reprezentativ de circa 1.200 de respondenți din toată țara, reprezentativ pentru utilizatorii de internet. 58% dintre respondenți sunt salariați, peste 70% locuiesc la oraș, 40% au studii superioare sau postuniversitare.

CEC Bank este instituția financiară cu cea mai lungă tradiție din România. Fondată în 1864, CEC Bank are în prezent cea mai extinsă rețea națională, cu peste 1.000 de sucursale și unități teritoriale.

CEC Bank este o bancă universală de top pe piața românească și oferă o gamă completă de produse și servicii persoanelor fizice, IMM-urilor și corporațiilor mari, prin multiple canale de distribuție: unități bancare, rețele de ATM și POS, mobile banking (CECapp) și magazinul virtual CEC_IN – unde pot fi accesate produse și servicii bancare 100% online.

Grupul CEC Bank a luat ființă prin preluarea, la data de 27.07.2023, de către CEC BANK S.A., a pachetului majoritar de acțiuni (99,993%) al Fondului de Garantare a Creditului Rural – I.F.N. S.A. (FGCR), alături de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

FGCR are ca obiect principal de activitate asumarea de angajamente de garantare şi emiterea de garanţii pe seama fondurilor publice, a surselor proprii şi a oricăror alte surse pentru credite şi alte instrumente de finanţare care pot fi obţinute de persoane fizice şi juridice – producători agricoli şi procesatori de produse agro-alimentare, pentru realizarea producţiei agricole, stocarea / procesarea produselor agricole şi realizarea obiectivelor de investiţii în aceste domenii. FGCR acordă garanții pe seama surselor puse la dispoziție de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și în condițiile stabilite printr-o serie de acte normative.