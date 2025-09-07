Potrivit celui mai recent studiu „Financial Services Digital Transformation 2022-2024”, plata cu cardul rămâne cea mai utilizată metodă de plată în România, cu aproape 70% utilizare săptămânală la finalul anului 2024.

Transferurile bancare prin internet banking sau mobile banking au ajuns la 50% din total, înregistrând o creștere în ultimii doi ani, arată cercetarea efectuată de Exact Business Solutions – Cercetare și Consultanță.

Plățile cu telefonul mobil câștigă, de asemenea, teren, atât prin Google Pay cât și prin Apple Pay, ponderea acestora situându-se la un grad de utilizare de 27%.

Plata cu numerar (bani cash) rămâne totuși constantă, la aproximativ 66%, dar sub nivelul plăților digitale.

Pe de altă parte, metodele emergente, precum smartwatch NFC sau brățările de fitness, sunt încă de nișă, cu 16%, respectiv 6% din total). Cu toate acestea, înregistrează o ușoară creștere, ceea ce indică un potențial de dezvoltare, potrivit realizatorilor studiului.

„Financial Services Digital Transformation 2022-2024” este un studiu anual de referință în analiza comportamentului digital, care monitorizează tendințele și preferințele utilizatorilor din România.

Ediția a 5-a a fost realizată în anul 2024, pe un eșantion de o mie de respondenți din mediul urban. Următoarea ediție va fi derulată în octombrie 2025.

Amintim că începând de anul viitor, toți comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardurile de debit, de credit sau preplătite, prin intermediul unui terminal POS şi/sau al altor soluţii moderne de acceptare, inclusiv aplicaţii ce facilitează acceptarea plăţilor electronice, indiferent de valoarea încasărilor în numerar realizate în cursul unui an.

Va fi eliminat pragul de 50.000 de lei încasări în numerar realizate în cursul unui an de la care intervenea obligația de a accepta ca mijloc de plată cardurile pentru persoanele juridice care desfăşoară activităţi de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, precum şi cele care desfăşoară activităţi de prestări de servicii, oferind posibilitatea posesorilor de carduri de a utiliza acest mijloc de plată la un număr mai mare de operatori economici.

Trebui precizat că noile prevederi vor intra în vigoare pe data de 1 ianuarie 2026. Mai multe puteți afla aici.