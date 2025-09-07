Vârsta de pensionare de stat urmează să înceapă să crească de la 66 la 67 de ani anul viitor, iar creșterea, care va face ca milioane de britanici să rămână în câmpul muncii mai mult timp, urmează să fie implementată pentru toți bărbații și femeile din Marea Britanie până în 2028.

Această ajustare planificată a vârstei oficiale de pensionare este prevăzută în legislație încă din 2014, urmând ca o creștere suplimentară, de la 67 la 68 de ani, să aibă loc între 2044 și 2046, relatează manchestereveningnews.co.uk.

Legea pensiilor din 2014 a accelerat creșterea vârstei de pensionare de stat de la 66 la 67 de ani, cu opt ani. Guvernul Regatului Unit a modificat și metoda de introducere treptată a creșterii vârstei de pensionare de stat.

Astfel, conform legii, persoanele născute între 6 martie 1961 și 5 aprilie 1977 vor fi eligibile să solicite pensia de stat odată ce împlinesc 67 de ani.

Cei vizați trebuie să fie conștienți de aceste schimbări iminente, mai ales dacă au un plan de pensie, avertizează experții.

Toți cei afectați de modificările vârstei de pensionare de stat vor primi o scrisoare de la Departamentul pentru Muncă și Pensii (DWP) cu mult timp înainte.

Conform Legii pensiilor din 2007, vârsta de pensionare de stat, atât pentru bărbați, cât și pentru femei va crește de la 67 la 68 de ani între 2044 și 2046, relatează Daily Record.

Legea pensiilor din 2014 prevede o revizuire regulată a vârstei de pensionare de stat, cel puțin o dată la cinci ani. Revizuirea pornește de la conceptul conform căruia indivizii ar trebui să poată petrece o anumită parte din viața adultă primind o pensie de stat.

Guvernul britanic a lansat recent o nouă Comisie pentru pensii, însărcinată cu explorarea modalităților de creștere a economiilor pentru pensii, concluziile acesteia urmând să fie publicate în 2027.

Comisia va analiza subiecte precum ratele de economisire prin înscriere automată, creșterea economiilor în rândul unor grupuri precum persoanele care desfășoară activități independente și o revizuire a vârstei de pensionare.

Dr. Suzy Morrissey va prezenta un raport privind factorii pe care Guvernul Regatului Unit ar trebui să îi ia în considerare în ceea ce privește vârsta pensiei de stat, în timp ce Departamentul Guvernamental va întocmi un raport privind procentul vieții unui individ petrecută în pensie.

Revizuirea vârstei pensiei de stat va lua în considerare speranța de viață și alte aspecte relevante în determinarea vârstei pensiei de stat.

În urma raportului, Guvernul Regatului Unit poate decide să implementeze modificări ale vârstei pensiei de stat. Orice modificări propuse ar trebui să treacă de Parlament înainte de a deveni lege.