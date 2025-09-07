EES este un sistem digital menit să urmărească atunci când cetățenii non-UE intră și părăsesc spațiul Schengen. Acesta acoperă 29 de țări europene, majoritatea dintre ele membre UE, în care cetățenii pot călători liber, fără controale la granițe. Sunt incluse mai multe destinații populare în rândul călătorilor din Marea Britanie, precum Franța, Spania, Portugalia, Italia și Grecia.

În cele din urmă, EES va înlocui sistemul actual, care presupune verificarea și ștampilarea individuală a pașapoartelor de către un ofițer de frontieră.

Comisia Europeană a confirmat, în luna iulie a acestui an, că EES va începe pe 12 octombrie, după ce a fost amânat de mai multe ori. La Dover, pasagerii autocarelor vor începe să folosească noul sistem la acea dată, iar ceilalți turiști urmând să facă același lucru de la 1 noiembrie. La terminalele Eurostar, sistemul va fi introdus treptat.

Numai un mic număr de călători vor fi invitați să folosească EES de la 12 octombrie. Mai mulți pasageri vor fi îndrumați să-l folosească în lunile următoare.

Totodată, Eurotunnel, care operează navete pentru vehicule prin Tunelul Canalului, este așteptat să introducă EES în etape începând cu 12 octombrie. Sistemul ar trebui să fie activ la fiecare punct de trecere a frontierei Schengen în toate cele 29 de țări participante până la 10 aprilie 2026, relatează BBC.

Prima dată când vor folosi EES, persoanele din majoritatea țărilor non-UE – inclusiv Marea Britanie – vor trebui să furnizeze informații biometrice în timp ce pașaportul le este scanat. Această procedură poate fi realizată împreună cu un ofițer de frontieră, în funcție de destinație.

Pasagerii care călătoresc cu avionul se vor înregistra la sosirea pe aeroportul de destinație. Totuși, înregistrarea se va face la plecarea din Marea Britanie dacă traversați Canalul Mânecii cu feribotul din portul Dover, utilizați naveta Eurotunnel spre Franța sau trenul Eurostar. În aceste locații, pasagerii vor trebui să urmeze indicațiile de la chioșcurile automate instalate în zone special amenajate.

Mașinile vor scana fiecare pașaport, după care vor prelua amprentele și fotografia călătorului. Copiii sub 12 ani nu vor fi obligați să furnizeze amprente. Personalul va fi disponibil pentru a oferi asistență, dacă este nevoie. Ecranul aparatului va afișa, de asemenea, patru întrebări legate de călătorie, precum confirmarea locului de cazare și verificarea faptului că pasagerii dispun de resurse financiare suficiente.

Eurostar a instalat 49 de chioșcuri EES în trei zone din jurul terminalului său de la London St Pancras. Pasagerii le vor utiliza înainte de a prezenta biletul în zona de plecări. Totuși, toate pașapoartele vor continua să fie ștampilate manual până la implementarea completă a EES, programată pentru 2026.

Eurotunnel, care gestionează navetele pentru vehicule prin Tunelul Canalului, a instalat peste o sută de chioșcuri pe fiecare capăt al tunelului. De asemenea, a fost creată o aplicație pentru telefonul mobil care le permite pasagerilor să efectueze o parte din proces înainte de a ajunge la frontieră. Totuși, această aplicație nu va fi folosită pe scară largă la introducerea inițială a sistemului EES. Înregistrarea în cadrul EES va fi valabilă timp de trei ani, cu verificarea detaliilor la fiecare călătorie pe parcursul acestei perioade.