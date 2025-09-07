Prim-ministrul a prezidat o reuniune ministerială de urgență pentru a „explora” modul în care cărțile de identitate ar putea fi folosite pentru a aborda „factorii speciali” care îi atrag pe migranți să treacă pe țărmurile britanice, informează Inews.co.uk

De asemenea, Downing Street a refuzat să excludă introducerea obligatorie a cărților de identitate, insistând că vrea să „analizeze ce funcționează”.

Afirmația vine în contextul în care Guvernul încearcă să recâștige controlul asupra discursului despre migrație de la reforma lui Nigel Farage, stabilind planuri concrete pentru a reduce numărul de traversări ale Canalului Mânecii.

Președintele francez Emannuel Macron a avertizat în repetate rânduri că lipsa cărților de identitate în Regatul Unit acționează ca un stimulent major pentru migranți, care își pot găsi de lucru în economia neagră a Marii Britanii.

Mai multe surse au declarat că Guvernul se află, încă, într-un stadiu incipient în ceea ce privește introducerea sau nu a cărților de identitate digitale, dar persoane din interior au declarat că Executivul ar fi de acord cu această idee.

Downing Street a declarat că această mișcare a fost rezultatul dorinței lui Starmer de a merge „mai departe și mai repede” pentru a controla problema tot mai mare a migrației ilegale.

Potrivit purtătorului de cuvânt oficial al prim-ministrului, premierul Starmer a declarat că este „de înțeles frustrarea pe care o simt oamenii la nivelul trecerilor ilegale și la vederea hotelurilor cu imigranți din comunitățile lor”.

Prim-ministrul a spus că întâlnirea, la care au participat ministrul de interne Yvette Cooper și cancelarul Ducatului de Lancaster, Pat McFadden, va analiza modalitățile de combatere a „factorilor de atracție și a muncii ilegale”.

Asta va include „explorarea opțiunilor privind identificarea digitală, accelerarea închiderii hotelurilor și căutarea unor forme mai bune de cazare și trimiterea înapoi a celor care nu au dreptul să stea aici”.

Miniștrii Cabinetului de la Londra s-au orientat către țări precum Estonia, care au implementat cu succes cărți de identitate digitale emise de stat pentru a face accesul la serviciile guvernamentale mai eficient. Cetățenii statului baltic le pot folosi pentru a plăti facturi, a vota, a semna contracte și a accesa informațiile medicale.

McFadden a declarat că Regatul Unit riscă să fie lăsat „în urmă” în adoptarea unor astfel de tehnologii noi, care ar putea fi folosite pentru a stimula productivitatea și a reduce numărul de ambarcațiuni mici care traversează Canalul Mânecii.

În Franța, cartea națională de identitate este un card de plastic cu un cip care conține o fotografie și amprente digitale, cu o versiune digitală stocată într-o aplicație.