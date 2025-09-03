Vlad Popescu Piedone a anunțat că a semnat, împreună cu reprezentanți ai Ministerului Transporturilor, Metrorex, Consiliului Județean Ilfov și Primăriei Sectorului 2, protocolul de asociere pentru realizarea Magistralei M7 de metrou, Bragadiru–Voluntari.

Edilul a subliniat că proiectul este unul ambițios, cu impact important asupra Sectorului 5 și a întregii Capitale, aducând beneficii precum reducerea poluării, fluidizarea traficului, scăderea numărului de accidente și îmbunătățirea sănătății populației.

„Am semnat astăzi, alături de Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian-Constantin Șerban, directorul general al Metrorex S.A., Mariana Miclăuș, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma și primarul Sectorului 2, Rareș Hopincă, protocolul de asociere privind realizarea proiectului de utilitate publică – Magistrala M7 de metrou, Bragadiru–Voluntari. Este un proiect ambițios, cu impact major pentru Sectorul 5, dar și pentru Capitală. Acesta va avea numeroase beneficii pentru cetățeni: va reduce poluarea, va decongestiona traficul rutier și va reduce accidentele. De asemenea, putem spune că va contribui și îmbunătățirea sănătății populației”, a scris acesta pe Facebook.

Primarul Sectorului 5 a afirmat că proiectul Magistralei 7 de metrou, Bragadiru–Voluntari, se desfășoară conform Strategiei de dezvoltare a metroului din București 2016-2030 și Planului investițional pentru infrastructura de transport 2020-2030.

El a menționat că Primăria Sectorului 5, ca lider al asocierii, va iniția demersurile pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Transport 2021-2027, în vederea realizării studiului de fezabilitate al magistralei.

„Obiectivul de investiții reprezentat de lucrarea de rețea de metrou Magistrala 7: Bragadiru – Voluntari, este realizat în conformitate cu Strategia de dezvoltare a metroului din București 2016-2030 a Metrorex S.A., respectiv în conformitate cu Planul investițional pentru dezvoltarea infrastructurii de transport pentru perioada 2020-2030, aprobat prin H.G. 1312/2021. Primăria Sectorului 5, în calitate de lider al asocierii, va face toate demersurile necesare pentru depunerea cererii de finanțare în cadrul Programului Transport 2021-2027, pentru realizarea studiului de fezabilitate aferent Magistralei M7 de metrou”, a precizat oficialul.

Potrivit lui Vlad Popescu Piedone,noua Magistrală 7 de metrou va avea 15 stații pe o lungime de 13 km și va lega sud-vestul de nord-estul Bucureștiului, traversând zone intens populate precum Rahova, Piața Unirii, Calea Moșilor, Colentina și Voluntari.