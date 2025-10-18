Raportul întocmit de Inspectoratul de Stat în Construcţii (ISC) arată că imobilul afectat de explozia produsă pe Calea Rahovei, în Sectorul 5 al Capitalei, nu mai îndeplinește cerințele fundamentale de calitate privind rezistența mecanică și stabilitatea, prezentând risc ridicat pentru viața locatarilor și pentru integritatea construcției.

Concluzia experților este că blocul nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea anchetei penale și a tuturor expertizelor tehnice.

În urma evaluărilor realizate în teren, specialiștii ISC au stabilit că structura imobilului de locuințe situat pe Strada Vicina nr. 1, bloc 32, scara 2, a fost grav avariată în urma deflagrației din dimineața de 17 octombrie 2025, produsă în jurul orei 9:00.

Inspectoratul precizează că, potrivit expertizei tehnice efectuate imediat după eveniment, viața și integritatea corporală a cetățenilor sunt puse în pericol, iar utilizarea imobilului este interzisă până la stabilirea soluțiilor definitive.

Potrivit documentului, există pericolul apariției unor prăbușiri locale sau extinse ale clădirii, motiv pentru care s-a recomandat restricționarea totală a accesului în interiorul blocului, dar și pe un perimetru de 30 de metri în jurul acestuia. ISC arată că măsurile de punere în siguranță trebuie realizate cu tehnologii care să permită intervenția din exterior, fără ca personalul să fie expus riscurilor.

Specialiștii au constatat că imobilele învecinate nu au suferit degradări structurale semnificative, motiv pentru care nu este necesară punerea lor în siguranță. În schimb, toate lucrările efectuate la clădirea avariată vor fi realizate doar de echipe specializate, antrenate pentru a lucra în zone cu risc ridicat de prăbușire.

Raportul menționează că imobilul nu mai respectă cerința fundamentală de calitate „rezistență mecanică și stabilitate”, prevăzută de Legea privind calitatea în construcții. ISC arată că gradul de avariere este critic, iar stabilitatea structurală a fost compromisă. În aceste condiții, orice utilizare a imobilului este interzisă.

„Având în vedere ultimul Raport tehnic înregistrat cu nr. DO_475911/18.10.2025, Inspectoratul de Stat în Construcţii reţine faptul că imobilul afectat nu mai îndeplineşte cerinţa fundamentală de calitate „rezistenţă mecanică şi stabilitate” prevăzută de Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările ulterioare, şi prezintă risc ridicat pentru utilizatori nu poate fi utilizat sub nicio formă până la finalizarea cercetărilor penale şi adoptarea soluţiilor tehnice definitive”, menționează analiza ISC.

Inspectoratul subliniază că, în prezent, organele judiciare desfășoară o cercetare penală privind cauzele exploziei, motiv pentru care instituția nu poate recomanda nicio intervenție care ar putea altera probele materiale. ISC precizează că o modificare a stării de fapt ar periclita reconstituirea exactă a cauzelor deflagrației, afectând astfel ancheta.

„În această etapă, competențele Inspectoratului de Stat în Construcții se limitează la măsurile de expertizare tehnică realizate în primele două zile de la producerea evenimentului”, se precizează în raport.

În documentul oficial, ISC propune o serie de măsuri imediate, care urmează să fie puse în aplicare numai cu acordul procurorilor. Printre acestea se numără:

interzicerea accesului în clădire și pe o zonă de siguranță de 30 de metri în jurul acesteia;

demolarea controlată a etajelor de la 5 la 8, acolo unde structura a fost puternic afectată de explozie;

utilizarea unui excavator cu braț lung echipat cu foarfecă hidraulică pentru îndepărtarea controlată a elementelor structurale instabile;

instalarea unor popi de siguranță de la nivelul fundației până sub planșeul de peste etajul 4, pentru prevenirea prăbușirilor necontrolate.

ISC subliniază că demolarea trebuie făcută astfel încât să fie eliminate elementele deteriorate fără a genera prăbușiri de mari dimensiuni și fără a compromite stabilitatea etajelor inferioare.

Specialiștii recomandă ca montarea popilor de sprijin să fie realizată doar de persoane instruite să opereze în zone cu risc ridicat de colaps, pentru a evita accidentele și pentru a stabiliza temporar structura pe durata anchetei.

Inspectoratul de Stat în Construcţii precizează că toate măsurile tehnice vor putea fi aplicate doar după obținerea avizului organelor de urmărire penală, astfel încât să fie respectată necesitatea conservării probelor. Până la acel moment, instituția anunță că va oferi sprijin tehnic specializat autorităților locale și va colabora cu celelalte structuri implicate pentru a asigura măsurile de siguranță publică.

„Până la finalizarea cercetărilor penale, Inspectoratul va asigura, în limitele competențelor sale, sprijinul tehnic de specialitate pentru autoritățile locale și colaborarea interinstituțională necesară aplicării măsurilor de siguranță”, se menționează în raport.

În același timp, instituția reiterează că orice intervenție neautorizată asupra clădirii ar putea periclita ancheta penală în curs, afectând ireversibil reconstituirea cauzelor deflagrației.