O explozie urmată de incendiu a zguduit vineri dimineață un bloc de locuințe din cartierul Rahova, București. Deflagrația a provocat moartea a trei persoane și rănirea altor cincisprezece, dintre care mai mulți au suferit arsuri severe sau traumatisme complexe.

Potrivit datelor transmise de Ministerul Sănătății și de Spitalul de Urgență Floreasca, doi pacienți au fost deja supuși unor intervenții chirurgicale, iar alte persoane rămân internate în stare stabilă, dar sub monitorizare atentă.

Trei dintre răniții aduși la Spitalul de Urgență Floreasca au necesitat îngrijiri medicale de specialitate. Doi dintre aceștia au fost operați imediat după incident.

„Pacienţii sunt stabili. Cei doi care au fost operaţi se recuperează după intervenţia chirurgicală”, au transmis reprezentanții spitalului, care au adăugat că externarea ar putea avea loc săptămâna viitoare, dacă evoluția rămâne favorabilă.

Ministerul Sănătății a anunțat că la Spitalul Clinic de Urgență București sunt internați trei pacienți cu vârste între 58 și 86 de ani:

-un bărbat de 68 de ani, operat de urgență și aflat sub monitorizare după investigații suplimentare;

-o femeie de 58 de ani, cu fracturi la bazin și coloană lombară, care necesită intervenție chirurgicală;

-un bărbat de 86 de ani, fără leziuni post-traumatice, internat pentru observație.

Medicii afirmă că toți pacienții primesc îngrijiri corespunzătoare și sunt atent supravegheați în secțiile specializate.

Două victime minore se află la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu”, unde medicii luptă pentru stabilizarea lor.

Primul pacient, un copil, a fost diagnosticat cu traumatism cranio-cerebral, plăgi suturate și fractură de claviculă, fiind internat în secția de neurochirurgie, sub supraveghere medico-chirurgicală.

Cea de-a doua pacientă, aflată în stare critică, este „intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie”, potrivit comunicatului transmis de unitatea medicală.

La Spitalul Universitar de Urgență București au fost transportate șase persoane. Printre acestea, un bărbat de 53 de ani, care a suferit arsuri severe, este în stare stabilă din punct de vedere hemodinamic, dar rămâne intubat.

Pentru acest pacient s-a făcut o solicitare oficială de transfer într-un centru medical de specialitate din străinătate. Alți patru pacienți evaluați la același spital nu au necesitat internare, iar unul a rămas sub supraveghere.

La Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” au fost aduse alte două victime:

-o femeie de 78 de ani, cu arsuri pe mai puțin de 15% din suprafața corporală, aflată în stare stabilă și echilibrată;

-un bărbat de 58 de ani, evaluat în Unitatea de Primiri Urgențe, care a refuzat internarea pentru monitorizare.

Ministerul Sănătății a precizat că situația este în continuă dinamică și că datele medicale pot suferi modificări pe măsură ce pacienții sunt evaluați și apar noi informații clinice.

„Informațiile medicale, precum și cele operaționale, având în vedere caracterul unei situații de urgență, se pot modifica în orice moment, pe măsură ce apar noi date clinice”, au transmis reprezentanții instituției.

Explozia, urmată de un incendiu puternic, a afectat structura blocului și a distrus mai multe apartamente. Zeci de locatari au fost evacuați de urgență, iar echipele de pompieri, poliție și paramedici au acționat ore întregi pentru stingerea flăcărilor și acordarea primului ajutor.

Specialiștii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) investighează cauza deflagrației. Primele date sugerează o posibilă acumulare de gaze într-un apartament, însă ancheta urmează să stabilească exact circumstanțele producerii tragediei.

Primăria Capitalei și autoritățile locale au demarat procedurile de sprijin pentru familiile rămase fără locuință. O parte dintre persoanele evacuate au fost cazate temporar în spații puse la dispoziție de municipalitate, iar altele primesc ajutor financiar de urgență.

Explozia din Rahova readuce în atenție problema verificării instalațiilor de gaze și a întreținerii acestora, un subiect ignorat frecvent în blocurile vechi ale Capitalei.