Se pare că Rusia folosește din nou o tactică veche, încercând să lase populația Ucrainei fără energie și căldură înainte de iarnă. Atacurile asupra infrastructurii energetice au început la sfârșitul lunii septembrie și de atunci au avut loc aproape zilnic, vizând centrale și instalații de producere și distribuție a gazelor.

Oficialii ucraineni au spus, vineri dimineață, că Rusia a lansat un atac puternic asupra infrastructurii energetice a Ucrainei. Ei au precizat că mai multe zone din Kiev au rămas fără curent electric. Ministrul Energiei din Ucraina, Svitlana Grynchuk, a spus că se iau toate măsurile pentru a reduce efectele negative.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că cel puțin opt oameni au fost răniți în atacul de vineri, care a afectat alimentarea cu energie electrică. O parte mare a orașului nu are curent și există și probleme cu apa, spune el.

Guvernatorul regiunii Zaporojie, Ivan Fedorov, a anunțat că Rusia a atacat și clădiri private și obiective de infrastructură din oraș, omorând un băiat de șapte ani. El a menționat că medicii au încercat să salveze copilul, dar rănile au fost prea grave.

Armata Rusiei a atacat puternic Ucraina în noaptea de 10 octombrie, folosind rachete și drone. Oficialii ucraineni au spus că rachetele au fost lansate una după alta, iar explozii puternice s-au auzit în jurul orei 02:30, urmate de altele o oră mai târziu. Sistemele de apărare antiaeriană au fost activate pentru a respinge atacul.

Loviturile au vizat infrastructura energetică a capitalei, ceea ce a dus la pene de curent și probleme cu alimentarea cu apă. În unele zone, cum ar fi malul stâng al orașului, curentul a fost întrerupt complet.

În urma atacului, un copil a murit, iar alți 12 oameni au fost răniți. Țintele principale au fost orașele și infrastructura energetică a țării.

La Kiev, nouă oameni au fost răniți, dintre care cinci au ajuns la spital.

În cartierul Pechersk, o dronă a căzut peste un bloc de locuințe și a provocat un incendiu, iar în Holosiivsk, un alt bloc și mai multe mașini au fost avariate. În zona Desnianski, bucăți dintr-o rachetă rusă doborâtă au căzut lângă o clinică medicală.

Zaporijje a fost atacat mai întâi cu drone, una dintre ele lovind o clădire rezidențială și provocând un incendiu mare. Câteva ore mai târziu, au fost lansate și rachete balistice care au distrus ferestre, acoperișuri și locuințe.

Oficialii ucraineni au precizat că reparațiile ar putea dura mai multe zile deoarece rețelele de utilități și o parte din sistemul de încălzire au fost grav afectate. Echipele de urgență au fost trimise la fața locului pentru a evalua pagubele și a ajuta victimele.