China oferă Rusiei date care permit Moscovei să lanseze rachete cu o precizie sporită în Ucraina, vizând și obiective cu investiții străine, a declarat sâmbătă un oficial ucrainean din domeniul serviciilor de informații. Acuzațiile apar într-un moment în care cooperarea militară dintre Rusia și China stârnește tot mai multă îngrijorare în Occident, pe fondul războiului din Ucraina.

Oleg Alexandrov, oficial al Agenției de informații externe a Ucrainei, a declarat pentru agenția de stat Ukrinform că China transmite informații din satelit privind țintele vizate, printre care se află și obiective cu investiții externe, potrivit Reuters, preluat de Agerpres.

„Există dovezi privind un nivel înalt de cooperare între Rusia și China în efectuarea de operațiuni de recunoaștere prin satelit pe teritoriul Ucrainei pentru a identifica și a explora noi obiective strategice pentru țintire. După cum am văzut în ultimele luni, aceste situri pot aparține unor investitori străini”, a declarat Alexandrov.

Președintele Volodimir Zelenski și oficiali regionali au raportat că un atac rusesc cu rachetă, în august, a lovit o fabrică de aparate electrocasnice din regiunea vestică Zakarpattia, deținută de un investitor american, rănind 15 persoane. Această lovitură ar reprezenta un exemplu concret al modului în care informațiile furnizate de China ar fi folosite pentru țintarea precisă a obiectivelor economice din Ucraina, inclusiv a celor cu participare străină.

În aprilie, Zelenski a afirmat că China furnizează Rusiei arme și praf de pușcă. De asemenea, el a menționat că guvernul de la Kiev deține informații conform cărora Beijingul produce arme pe teritoriul rus. Dacă aceste acuzații se confirmă, implicarea Chinei în războiul din Ucraina ar reprezenta o escaladare semnificativă. Până acum, China a menținut oficial o poziție neutră, evitând să condamne invazia Rusiei, dar afirmând că respectă suveranitatea și integritatea teritorială a Ucrainei.

China și Rusia au intensificat cooperarea strategică în ultimii ani, cu președinții Xi Jinping și Vladimir Putin declarând o „prietenie fără limite” cu puțin înainte de invazia Ucrainei. Totuși, Beijingul a fost precaut în a evita sancțiunile occidentale și a menținut o aparență de neutralitate în conflict.

Această colaborare între Rusia și China, mai ales în domeniul militar și al recunoașterii prin satelit, ridică semne de întrebare pentru comunitatea internațională, în contextul în care războiul din Ucraina continuă să afecteze stabilitatea regiunii și siguranța infrastructurii civile și economice.