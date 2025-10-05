Compania de stat Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie electrică din România, continuă extinderea în sectorul energiei regenerabile prin demararea unui nou proiect fotovoltaic în Țara Hațegului, județul Hunedoara, potrivit datelor analizate de Profit.ro.

Proiectul prevede construirea unui parc fotovoltaic cu o capacitate totală de aproape 9 MW, amplasat pe două terenuri: 5 MW în apropierea hidrocentralei Subcetate și 3,9 MW între hidrocentralele Plopi și Bretea.

Pentru realizarea acestui obiectiv, Hidroelectrica a scos la licitație un contract “la cheie” pentru proiectarea și execuția unității de producție de energie solară, în valoare estimată de aproape 30 milioane lei, la care se adaugă TVA. Compania estimează că atribuirea contractului va avea loc la începutul primăverii 2026, iar lucrările vor dura aproximativ un an. Inițiativa privind dezvoltarea unui parc solar în zonă este în pregătire de peste trei ani.

Tot în 2025, Hidroelectrica a lansat o altă licitație pentru construirea unei centrale fotovoltaice de 45 MW în extravilanul comunei Tudor Vladimirescu (județul Brăila), proiect estimat la 158,6 milioane lei plus TVA. De asemenea, compania a semnat anterior contractul pentru proiectul-pilot Nufărul, ce vizează instalarea unui sistem fotovoltaic flotant de 10 MW pe lacul de acumulare care deservește hidrocentrala Ipotești, în județul Olt.

Conform proiectului de rectificare a bugetului pe 2025, Hidroelectrica a revizuit în scădere cu 49% cheltuielile de investiții, de la 1,79 miliarde lei la 915,8 milioane lei, ″doar ca o calibrare a așteptărilor societății în legătură cu posibilitatea de realizare a obiectivelor de investiții, raportat la stadiul proiectelor și al procedurilor de achiziție, cât și la constrângerile de avizare a anumitor proiecte″.

Totodată, compania a eliminat din buget suma de 660 milioane lei, destinată inițial achiziției de participații la alte firme din domeniul energetic. Aceste achiziții vizau participarea Hidroelectrica la societăți de proiect pentru dezvoltarea de centrale fotovoltaice, însumând 550 MW în perioada 2025–2027.

Pentru anul 2026 și 2027, compania estimează însă investiții de circa 1,95 miliarde lei pentru achiziția de participații la proiecte energetice din surse regenerabile.