În Sistemul Electronic de Achiziții Publice a fost publicat un contract pentru instalarea a șapte sisteme fotovoltaice, fiecare cu o capacitate de 20 kW. Pachetul include montajul și punerea în funcțiune, conform documentației. Obiectivul este ca sediile teritoriale să producă și să utilizeze energie electrică din surse regenerabile, asigurând totodată rezerve prin sistemele de stocare.

Directorul general al Transgaz, Ion Sterian, a explicat că măsura a fost necesară pentru reducerea cheltuielilor cu energia, limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră și, în același timp, pentru o mai bună securitate a alimentării.

„Am procedat să avem energia noastră pentru că majoritatea obiectivelor de la Transgaz sunt infrastructuri critice. Și avem nevoie de curent electric în bandă care să trebuie să-i să fie și stabilizat, fără diferențe de tensiune și disponibil imediat. De aceea, contractul prevede și stocare, că avem dispecerate unde avem sistemul SCADA, unde trebuie să avem energie de bandă asigurată, nu cu tensiuni variabile, și cu frecvența stabilă”, a precizat Ion Sterian.

Cele șapte sedii incluse în prezentul proiect sunt exploatările teritoriale zonale din Bacău, Arad, Constanța (sediul exploatării și un sediu de sector), Brașov, Cluj și Mediaș.

Prin această investiție, compania vizează un mix între eficiența economică și necesitatea unui consum sigur pentru infrastructura pe care o gestionează.

Potrivit directorului general, Transgaz are în desfășurare și alte programe pentru instalarea de panouri solare la stațiile de comprimare. Opt locații din țară sunt incluse în acest plan.

„Avem aplicații și deja am fost anunțat că au fost selectate pe Fondul de modernizare, una dintre ele fiind stația de comprimare de la Siliștea, o aplicație în valoare de aproximativ 143.000 de lei”, a detaliat Sterian pentru Mediafax.

Implementarea acestor proiecte vine în completarea strategiei de decarbonizare a companiei, care urmărește reducerea treptată a dependenței de energia provenită din rețeaua publică.

În documentația de achiziție se menționează că „în consens cu angajamentele asumate de Transgaz prin Strategia Climatică și de Decarbonizare, producerea și consumul de energie electrică din surse regenerabile la locul de producere vor contribui la reducerea emisiilor cu efect de seră”.

Caietul de sarcini prevede că surplusul de energie va putea fi injectat în rețeaua națională și valorificat prin vânzare, în baza contractelor reglementate de ANRE. Această abordare ar permite companiei nu doar economii la consum, ci și o valorificare a energiei excedentare.

„Prin achiziția acestor echipamente și servicii se va asigura creșterea eficienței energetice, reducerea amprentei de carbon și implicit reducerea cheltuielilor”, se arată în document.

Transgaz a estimat valoarea contractului la 490.630 de lei, fără TVA. Procedura simplificată are drept criteriu de atribuire „prețul cel mai scăzut”.

Conform anunțului publicat în SEAP, data-limită pentru depunerea ofertelor este 8 octombrie. Proiectul vizează, astfel, o implementare rapidă, în linie cu obiectivele companiei privind eficiența energetică și adaptarea infrastructurii critice la cerințele de consum sigur și stabil.