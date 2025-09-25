Claudiu Năsui, fostul ministru al Economiei, susține că alte guverne au mințit, iar deficitul era, de fapt, de 11%, și s-a întrebat de unde se poate ști că nu este o minciună nici acum, sugerând că ar putea fi folosită doar pentru a justifica o creștere a taxelor. El a explicat că, dacă cineva a mințit la un asemenea nivel, trebuie să existe consecințe, precum plângeri penale sau investigații, și a adăugat că nu este acceptabil ca o țară întreagă să fie afectată fără ca nimeni să fie tras la răspundere, subliniind necesitatea de a afla cine a mințit și în ce fel.

Năsui a estimat că, probabil, nu se va întâmpla nimic și că totul va fi doar o nouă justificare pentru creșterea cheltuielilor și, implicit, a taxelor, caracterizând situația drept propagandă. El a precizat că un buget reprezintă limite pentru cheltuieli și că, dacă bugetul prevede 100 de lei pentru cheltuieli de personal, atunci acestea trebuie să se încadreze în sumă, nu să fie depășite, iar în cazul investițiilor — adică, în general, banii care merg la firmele de partid — suma prevăzută în buget trebuie respectată. Năsui a explicat că, dacă bugetul limitează cheltuielile, responsabilitatea depășirii sumelor revine celor care gestionează banii, nu bugetului în sine.

Potrivit lui, acestea sunt două motive pentru care nu crede că se va întâmpla nimic în urma presupusei dezvăluiri privind deficitul de 11%, adăugând că orice guvern ar putea veni și spune că deficitul era mai mare și că trebuie majorate din nou taxele și cheltuielile. Fără consecințe oficiale, totul, în opinia sa, este doar un joc de comunicare și marketing.

„Ministrul finanțelor zice că celelalte guverne au mințit și că de fapt deficitul era de 11%. De unde știm că nu este o minciună și acum? Doar pentru a avea (încă) o justificare de a crește taxele? În primul rând, dacă cineva a mințit la nivelul ăsta, trebuie să existe consecințe. Plângeri penale, investigații, etc. Nu se poate să distrugi o țară întreagă și să nu se întâmple absolut nimic. Măcar să aflăm și noi cine ce a făcut. Cine cu ce a mințit. Pariul meu este că nu va exista nimic din toate astea. Doar o nouă justificare despre cum „trebuie” să crească cheltuielile și apoi, evident, taxele. Adică doar propagandă. În al doilea rând, un buget este o serie de limite despre cât poți cheltui. Dacă în buget ai 100 de lei pentru cheltuieli de personal, trebuie să te incadrezi în acei 100 de lei de cheltuieli de personal. Nu să ai cheltuieli de 200 și, la rectificare să zici că n-a fost bun bugetul și îți mai trebuie. Ba a fost foarte bun. Nu a fost bine să îl depășești. Așa este și cu ceea ce politicienii numesc „investiții”, adică în general banii care merg la firmele de partid. Dacă ai avut în buget „investiții” de 100 de lei, atunci faci investiții de 100 de lei. Nu de 1.000 ca să te vaiți apoi că n-ai bani. Pentru că bugetul tocmai asta este: o limitare a cât ai voie să te întinzi. Dacă tu ai promis că, deși ai 100 în buget, lasă că le dai tu 1.000 la unii, asta e problema ta nu a bugetului. Astea sunt două motive pentru care eu cred că nu se va întâmpla nimic cu această așa zisă dezvăluire cum că „deficitul era de fapt la 11%”. Orice guvern poate veni și spune „Deficitul era la 30%, trebuie să creștem din nou taxe și cheltuieli”. Fără consecințe oficiale, totul este doar un joc de comunicare și marketing”, a scris oficialul român, joi, pe contul său de Facebook.

Adrian Codirlasu a observat, la rândul său, reducerea după trei episoade de creșteri de taxe. Acesta bănuiește că deficitul bugetar ar fi fost mult mai mare și că „s-au ținut facturile prin sertare… și i-am păcălit iar pe toți.”

„Deci de la 8.7 la 8.4… “Semnificativă” reducere după 3 (trei) episoade de creșteri de taxe (Ordonanța Trenuleț, Pachetul 1 și Pachetul 2)… Decat daca deficitul nu a fost de fapt mult mai mare (gen 11%) ca s-au ținut facturile prin sertare… Și i-am păcălit iar pe toți (Comisia, agențiile de rating, investitori, și populația care plătește nota de plată)…”, a scris acesta pe rețelele sociale.

Cu o zi în urmă, vicepremierul a spus că România nu va introduce taxe sau impozite noi în perioada următoare și că deficitul bugetar de 8,4% stabilit pentru acest an va fi respectat. Oficialul a precizat că acest lucru va fi realizat atât prin măsurile luate deja, cât și prin reducerea cheltuielilor statului.

El a recunoscut însă că economia simte încă efectele creșterilor de taxe și impozite de până acum. Potrivit lui, în următoarele una-două luni se va vedea o scădere a presiunii inflaționiste cauzate de mai mulți factori: creșterea prețurilor la energie, taxele și impozitele, dar și incertitudinea din deciziile economice dificile.

Vicepremierul a explicat că respectarea deficitului de 8,4% va fi posibilă datorită măsurilor luate până acum și reducerii cheltuielilor statului, ceea ce ar trebui să stabilizeze economia fără a afecta investițiile importante.