Fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, a fost găsit vinovat pentru că a făcut parte dintr-o rețea de infractori între anii 2005 și 2007. În schimb, el a fost declarat nevinovat de alte acuzații: ascunderea de bani furați din fonduri publice și corupție.

Tribunalul din Paris a judecat cazul legat de posibila finanțare a campaniei lui Sarkozy din 2007 de către Libia. Preşedintele şedinţei, Nathalie Gavarino, a spus că Sarkozy este vinovat de implicare într-o reţea de infractori, pentru că a lăsat colaboratorii săi să obțină bani de la regimul libian al lui Gaddafi.

Fostul său director de campanie, Claude Guéant, a fost găsit vinovat de mai multe infracțiuni: asociere de răufăcători, corupție, trafic de influență, fals și spălare de bani.

Un alt fost ministru, Brice Hortefeux, a fost și el găsit vinovat de asociere de răufăcători și de implicare în finanțarea ilegală a campaniei electorale.

Pedepsele pentru cei implicați în dosar nu au fost anunțate imediat. Ședința a început joi, în jurul orei 10:00 (11:00, ora României).

Sarkozy a fost prezent și era acuzat de patru infracțiuni: corupție, ascunderea unor bani furați, finanțare ilegală a campaniei și implicare într-o rețea de infractori.

Gavarino a spus că alți trei acuzați au fost declarați nevinovați: Salem Bugshan, Édouard Ullmo și Éric Woerth.

Sarkozy spune că acest dosar are motivații politice.

Sentința nu a fost încă dată. Acesta este doar cel mai recent dintre mai multe probleme legale ale fostului președinte al Franței (2007–2012), care mai fusese condamnat în două alte cazuri. Procurorii cer șapte ani de închisoare, dar chiar dacă va fi condamnat, Sarkozy va face apel și e puțin probabil să ajungă imediat la închisoare.

Anchetatorii cred că Gaddafi i-a dat bani lui Sarkozy în schimbul promisiunii că va fi ajutat să-și refacă imaginea internațională după ce Tripoli fusese acuzat de bombardamente în 1988 și 1989 care au ucis sute de oameni.

Procesul a fost complicat de moartea lui Ziad Takieddine, un martor-cheie, care spunea că a livrat până la cinci milioane de euro de la Gaddafi către Sarkozy și fostul său șef de cabinet între 2006–2007. Takieddine și-a retras apoi declarațiile, apoi le-a re-confirmat, ceea ce a dus la deschiderea unui alt proces împotriva lui Sarkozy și a soției sale, Carla Bruni, pentru presiuni asupra unui martor. Moartea lui Takieddine, la 75 de ani, în Liban, unde se ascundea de autorități, a adus și mai multă incertitudine și ar putea amâna sentința.