Curs valutar BNR, 25 august 2025. LEUL se apreciază în fața monedei euro, a francului elvețian și a lirei sterline, potrivit cursului de referință publicat de Banca Națională a României (BNR), astfel că:

Un EURO se tranzacționează cu 5.0754 lei, fiind în scădere 0.0030.

Un dolar american se tranzacționează cu 4.3210 lei, fiind în creștere cu 0.0048 față de ziua anterioară.

Francul elvețian este cotat la 5.4306 lei, fiind în scădere cu 0.0046 față de ziua precedentă.

Lira sterlină este cotată la 5.8121 lei, fiind în scădere cu 0.0044 față de ziua anterioară.

Un gram de aur costă 522.2141 lei, fiind în scădere cu 0.6785 față de ziua precedentă.

Banca Naţională a României (BNR) a anunţat, totodată, valorile indicelui ROBOR, care stă la baza costului creditelor de consum şi ipotecare cu dobândă variabilă în lei, astfel că:

Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 6.54% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la trei luni în perioada 1 iunie 2025 – 25 septembrie 2025:

valoare maxima: 7.15 % (5 iunie 2025);

valoare minima: 6.54% (5 septembrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.77 %.

Indicele ROBOR la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, stagnează la 6.68% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la șase luni în perioada 1 iunie 2025 – 25 septembrie 2025:

valoare maxima: 7.23 % (2 iunie 2025);

valoare minima: 6.68 % (17 septembrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 6.89 %.

Indicele ROBOR la 12 luni stagnează la 6,85% pe an de câteva zile. Valorile extreme ale indicelui ROBOR la 12 luni în perioada 1 iunie 2025 – 25 septembrie 2025:

valoare maxima: 7.34 % (2 iunie 2025);

valoare minima: 6.83 % (11 septembrie 2025);

valoare medie pentru perioada selectată este 7.03 %.

IRCC înseamnă indicele de referință pentru creditele consumatorilor. Avem doua situații: indice trimestrial și indice zilnic.

IRCC zilnic al pieței monetare interbancare se calculează zilnic și reprezintă media ponderată (cu volumele tranzacțiilor) a ratelor de dobândă ale tranzacțiilor de pe piața monetară interbancară.

IRCC trimestrial se calculează la finalul fiecărui trimestru. IRCC trimestrial se stabilește drept media aritmetică a valorilor IRCC zilnice comunicate pentru trimestrul anterior (se iau in considerare toate zilele lucrătoare din trimestru), urmând a se aplica de fiecare instituție de credit pentru trimestrul următor.

Valoarea curentă IRCC 2025T1 este de 5.55%. De la 1 octombrie 2025, IRCC 2025T2 va crește, urmând să aibă valoarea 6.04%.