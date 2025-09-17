Banca Centrală a stabilit pentru miercuri un curs de 5,0670 lei pentru un euro, în ușoară creștere față de valoarea de 5,0634 lei consemnată marți. Moneda europeană își continuă astfel tendința ascendentă moderată.

Dolarul a înregistrat o scădere ușoară, ajungând la 4,2778 lei, comparativ cu 4,2848 lei anterior.

Lira sterlină a coborât de la 5,8462 lei la 5,8389 lei, în timp ce francul elvețian a urcat ușor, fiind cotat la 5,4387 lei, față de 5,4177 lei.

Prețul aurului a scăzut, un gram fiind evaluat la 504,5467 lei, de la 509,4008 lei.

Indicele ROBOR la 3 luni a înregistrat o ușoară scădere, ajungând la 6,54% de la 6,55%. Acest indice rămâne de referință pentru calculul dobânzilor la majoritatea creditelor în lei, inclusiv pentru împrumuturile acordate persoanelor fizice înainte de 2019.

ROBOR la 6 luni a coborât ușor, atingând 6,68% față de 6,69% anterior.

ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) reflectă dobânda medie la care băncile din România se acordă împrumuturi în lei. Nivelul său depinde în mare măsură de lichiditatea disponibilă pe piață și de politica dobânzilor stabilită de Banca Națională.

Acest indice este calculat zilnic de către compania Thomson Reuters, sub mandatul Băncii Naționale a României (BNR), în intervalul orar 10:45–11:00, pe baza dobânzilor cotate de zece bănci participante.

Pentru intervalul 1 iulie – 30 septembrie 2025, indicele de referință pentru creditele acordate consumatorilor (IRCC) va fi de 5,55%, urmând ca ulterior să urce la 6,07%.

IRCC se stabilește trimestrial pe baza dobânzii medii zilnice la care băncile se acordă împrumuturi între ele și se aplică cu o întârziere de un trimestru față de perioada de calcul.

Rata dobânzii la un credit cu dobândă variabilă este calculată prin adunarea IRCC la marja fixă stabilită de bancă la momentul semnării contractului. De exemplu, dacă IRCC este 5,55% și marja băncii este 2%, dobânda totală va fi de 7,55%. Astfel, modificările IRCC pot influența direct valoarea ratei lunare.

IRCC se aplică exclusiv creditelor în lei cu dobândă variabilă acordate persoanelor fizice, inclusiv: