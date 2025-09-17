Din cuprinsul articolului Studenții cer reformă urgentă

Realizat în urma unei ample consultări ce a implicat sute de studenți de la toate facultățile de Drept din țară, scoate la iveală disfuncționalități alarmante ale sistemului:

Peste 70% dintre studenți consideră că materiile sunt supraîncărcate și defectuos adaptate realităților profesionale, în timp ce mai bine de 60% declară că metodele de predare rămân învechite, teoretice și departe de practica juridică. Mai grav, 8 din 10 studenți reclamă lipsa accesului la oportunități de practică relevante.

Un capitol aparte al raportului îl constituie situația burselor. Tăierea cu 40% a burselor sociale și de performanță a generat o criză fără precedent, cu un mare impact asupra accesului la educație al mii de studenți. Mai mult, aceste decizii au fost luate fără niciun dialog real cu reprezentanții studenților, fapt care nu doar subminează încrederea, dar creează sentimentul că viitorul unei generații întregi este tratat cu indiferență.

În contextul acestor realități, FASDR trage un semnal de alarmă: dacă lipsa de predictibilitate și lipsa de sprijin financiar pentru studenți continuă, România riscă să se confrunte cu o scădere dramatică a motivației tinerilor de a mai urma o carieră juridică, ceea ce, în timp, ar putea duce la un colaps al sistemului de justiție.

Aceste date nu pot fi ignorate. Ele conturează un tablou critic al educației juridice, cu efecte directe asupra pregătirii generațiilor de juriști care vor modela viitorul justiției din România.

În acest sens, FASDR a adresat invitații oficiale către toți actorii-cheie – Administrația Prezidențială, Ministerul Educației, Ministerul Justiției, Parlamentul României, dar și universitățile cu programe de studiu în domeniul Drept.

Facem acum un apel public către aceștia să accepte invitația și să ia parte la un dialog onest și responsabil. Este datoria noastră comună să recunoaștem erorile actualului sistem și să lucrăm împreună pentru a le corecta.

Evenimentul de lansare constituie o platformă de dezbatere instituțională, cu obiectivul de a identifica direcții clare de reformă și de a construi un plan de acțiune pentru consolidarea calității procesului educațional. Această inițiativă se înscrie în cadrul Forumului Asociațiilor Studenților în Drept din România, desfășurat între 18-22 septembrie 2025, o manifestare de amploare prin care FASDR își reafirmă angajamentul de a reprezenta cu seriozitate vocea studenților de la Drept și de a face demersuri împreună cu decidenții pentru a genera o schimbare reală, pe care o așteptăm cu toții.