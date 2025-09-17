Miercuri, în cadrul şedinţei plenare a Camerei Deputaţilor, reprezentanţii AUR au făcut cunoscut faptul că vor depune o moţiune simplă împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu.

Documentul poartă titlul „Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor începute înainte de 1989”.

Prin această iniţiativă, parlamentarii AUR solicită stabilirea unui calendar ferm pentru finalizarea lucrărilor la hidrocentrale şi obligarea guvernului să reia de îndată proiectele abandonate, aşa cum a promis românilor.

Moţiunea urmează să fie dezbătută luni, iar votul va avea loc miercuri.

Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor a stabilit ca moţiunea simplă îndreptată împotriva ministrului Mediului să intre în dezbatere luni, 22 septembrie, la ora 16.00, urmând ca votul final să fie exprimat miercuri.

În faţa plenului Camerei Deputaţilor, deputatul Valeriu Munteanu a fost cel care a informat asupra depunerii moţiunii.

”AUR anunţă că depune o moţiune simplă cu titlu ”Stabilirea securităţii energetice a României prin politici de mediu ce obstrucţionează punerea în funcţiune a hidrocentralelor, începute înainte de 1989”. România a devenit în 2025 net importatoare de energie electrică, cu un deficit de aproximativ 2,4 TWh doar în primul semestru şi cu unele dintre cele mai mari preţuri SPOT din Uniunea Europeană. Această vulnerabilitate afectează direct facturile cetăţenilor şi competitivitatea economică, iar creşterea TVA-ului de la 19% la 21% în august nu a făcut decât să adâncească problemele”, a spus parlamentarul de la tribună.

Deputatul AUR a afirmat că declaraţiile recente ale ministrului Mediului, Diana Buzoianu, din partea USR, prin care aceasta susţinea că cele patru hidrocentrale începute în perioada comunistă ar putea fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice de opt ori mai ieftine, trec cu vederea importanţa hidroenergiei pentru securitatea energetică.

El a subliniat că hidrocentralele oferă echilibru, durată de viaţă, rezilienţă la condiţii meteo şi protecţie împotriva inundaţiilor, aspecte pe care panourile fotovoltaice, oricât de moderne ar fi, nu le pot asigura.

Totodată, a precizat că prin această moţiune simplă parlamentarii AUR solicită stabilirea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea guvernului să reia de urgenţă lucrările, aşa cum le-a promis cetăţenilor. ”Declaraţiile recente ale Ministrului Mediului, reprezentanta USR, doamna Diana Buzoianu, potrivit cărora cele patru hidrocentrale din perioada comunistă pot fi înlocuite cu parcuri fotovoltaice de opt ori mai ieftine, ignoră rolul hidroenergiei în securitatea energetică şi care oferă echilibru, durată de viaţă, rezilienţă la condiţii meteo, protecţie împotriva inundaţiilor, lucruri pe care panourile fotovoltaice, oricât de moderne, nu le pot oferi. Prin această moţiune simplă, parlamentarii AUR cer impunerea unui calendar executoriu pentru finalizarea hidrocentralelor şi obligarea guvernului să reia de urgenţă lucrările, aşa cum s-a angajat în faţa cetăţenilor”, a mai spus deputatul AUR.

Senatorul PSD Daniel Zamfir a făcut cunoscut faptul că a solicitat ca ministrul Mediului, Diana Buzoianu, să fie chemată la comisia economică a Senatului, luni, pentru a da explicaţii legate de refuzul de a aviza din punct de vedere al mediului proiectele de finalizare a hidrocentralelor, considerate de aceasta nerentabile.

În replică, social-democratul a ironizat poziţia ministrului, remarcând cu sarcasm „unitatea de gândire strategică” a celor care se revendică drept salvatori ai României.