Aceasta este a treia majorare consecutivă a carburanților din septembrie, după scumpiri similare pe 4 și 9 septembrie, fiecare cu câte 4 bani pe litru. În total, de la începutul lunii, benzina și motorina au înregistrat o creștere cumulată de 12 bani pe litru. Luna august a fost caracterizată de fluctuații ale prețurilor, cu perioade atât de ieftiniri, cât și de scumpiri.

Pe termen mediu, prețurile carburanților vor continua să crească. Începând cu 1 ianuarie 2026, benzina se va scumpi cu încă 34 de bani pe litru, iar motorina cu 30 de bani pe litru, ca urmare a majorării accizei.

Petrom rămâne lider pe piața distribuției de produse petroliere cu amănuntul din România, cu o rețea de 555 de benzinării, dintre care 393 Petrom și 162 OMV. Această poziție de lider face ca evoluția prețurilor Petrom să influențeze semnificativ piața carburanților la nivel național.

Amintim că evoluția prețurilor carburanților este influențată de o combinație complexă de factori internaționali și locali, care acționează atât asupra costului de producție, cât și asupra prețului final la pompă. Unul dintre principalii determinanți este prețul internațional al petrolului brut, materie primă din care se obțin benzina și motorina.

Creșterea cotațiilor internaționale pe bursele de profil conduce direct la majorarea prețurilor carburanților, în timp ce scăderea cotațiilor poate genera ieftiniri temporare. Aceasta este influențată de deciziile OPEC, geopolitică, conflicte în zone producătoare de petrol, precum și de fluctuațiile cererii și ofertei la nivel global.

Un alt factor important îl constituie costurile de rafinare și transport. Procesarea petrolului în rafinării presupune cheltuieli semnificative cu energia, echipamentele și forța de muncă, iar prețurile carburanților includ și costurile de distribuție către benzinării. În plus, logistica și transportul petrolului și produselor finite pot fi afectate de factori externi, precum restricții de trafic, taxe de drum sau fluctuații ale prețului energiei utilizate în transport.

Taxele și accizele aplicate la nivel național reprezintă un alt element semnificativ. În România, accizele și TVA-ul au un impact major asupra prețului final, iar modificările legislative sau introducerea de taxe noi determină imediat ajustări în costul carburanților. În plus, cursul valutar joacă un rol important, deoarece petrolul și produsele petroliere sunt tranzacționate în dolari. O depreciere a leului față de dolar face ca prețul carburanților în lei să crească, chiar dacă cotațiile internaționale rămân constante.