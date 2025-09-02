În stațiile Petrom din București, un litru de benzină standard costă între 7,38 lei și 7,44 lei, iar un litru de motorină standard între 7,59 lei și 7,64 lei, potrivit datelor peco-online. La stația Petrom Vitan sunt afișate prețuri de 7,43 lei pentru un litru de benzină standard și 7,63 lei pentru un litru de motorină standard.

Ultima modificare anterioară a fost consemnată pe 30 august 2025, conform Monitorului Prețurilor, când benzina standard a fost ieftinită cu 3 bani pe litru, iar motorina standard a rămas la același nivel.

Aceasta a fost a noua ajustare din august, lună marcată de scumpiri importante, în special pe 1 august, ca urmare a creșterii accizelor cu 10% și a majorării TVA de la 19% la 21%.

La 1 august, Petrom a aplicat o creștere de 42 de bani pe litru la benzina standard și de 40 de bani pe litru la motorina standard. În acea zi, imediat după intrarea în vigoare a noilor taxe, prețurile afișate la stația Petrom Vitan erau de 7,37 lei pentru benzina standard și 7,81 lei pentru motorina standard, potrivit Monitorului Prețurilor.

Pe termen mediu, sunt așteptate noi scumpiri. De la 1 ianuarie 2026, odată cu o nouă majorare a accizelor, prețul benzinei va crește cu 34 de bani pe litru, iar cel al motorinei cu 30 de bani pe litru, potrivit e-nergia.

Prețul benzinei este influențat de o combinație de factori interni și externi. La nivel global, cotațiile internaționale ale țițeiului au un rol esențial, deoarece benzina se obține prin rafinarea acestuia. Fluctuațiile de pe piețele internaționale, generate de cererea și oferta mondială, deciziile OPEC sau tensiunile geopolitice, duc rapid la modificări ale prețurilor la pompă.

La nivel național, taxele și accizele impuse de stat reprezintă o parte semnificativă din costul final. De asemenea, nivelul TVA influențează direct prețul plătit de consumatori. Costurile de rafinare, transport și distribuție, precum și politica comercială a companiilor petroliere, au și ele un impact. Cursul valutar, în special raportul leu-dolar, joacă un rol important, având în vedere că petrolul se tranzacționează în dolari. Mai mult, un rol important în determinarea prețului este jucat de cererea sezonieră și condițiile economice interne.