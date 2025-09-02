Începând cu data de 3 septembrie 2025, pasagerii pot lua la bord recipiente individuale cu un volum de până la 2 litri, depășind astfel limita de 100 de mililitri care era impusă până acum pentru lichide, aerosoli și geluri.

Această schimbare a fost posibilă datorită implementării unor măsuri tehnice și de securitate la standarde europene. Aeroportul Internațional Cluj a colaborat cu Brigada Antiteroristă din cadrul Serviciului Român de Informații și cu producătorul echipamentelor achiziționate pentru a adapta sistemele existente. Au fost reactualizate softurile echipamentelor pentru detecția explozibililor în lichide și a fost reconfigurat întregul sistem conform cerințelor Comisiei Europene. Astfel, pasagerii nu vor mai fi obligați să scoată lichidele la controlul de securitate, iar timpul de procesare la filtre va scădea considerabil.

„Aeroportul Internaţional Avram Iancu Cluj, regie autonomă aflată în subordinea Consiliului Judeţean Cluj, devine primul din România care ridică restricţiile privind transportul lichidelor în bagajele de mână ale pasagerilor. Începând cu data de 03 septembrie 2025 vor fi eliminate restricţiile privind limitarea la 100 de ml a recipientelor pentru lichide, aerosoli şi geluri transportate în bagajele de mână la Aeroportul Internaţional Cluj. Pasagerii vor putea transporta în bagajul de cabină recipiente individuale cu un volum de maxim 2 litri”, a transmis aeroportul clujean într-un comunicat.

Ridicarea restricțiilor reprezintă o măsură mult așteptată de călători, care vor beneficia acum de mai multă flexibilitate și confort în timpul călătoriei. Decizia are ca scop nu doar simplificarea procedurilor, ci și creșterea gradului de siguranță și predictibilitate pentru toți cei care tranzitează aeroportul.

„Aeroportul Internaţional Cluj reprezintă unul dintre cele mai importante obiective strategice ale Judeţului Cluj, iar scopul nostru este de a oferi pasagerilor facilităţi şi servicii de cea mai bună calitate, astfel încât călătoria acestora să fie o experienţă nu doar plăcută, ci şi facilă şi sigură. Ridicarea restricţiilor privind cantitatea de lichide ce poate fi transportată la bordul aeronavelor este o măsură aşteptată de pasageri. Adoptând aceste măsuri, dovedim încă o dată că Aeroportul Internaţional Cluj rămâne un model de bune practici în ceea ce priveşte dezvoltarea infrastructurii, siguranţa şi securitatea pasagerilor”, a declarat preşedintele Consiliului Judeţean Cluj, Alin Tişe.

Aeroportul Internațional „Avram Iancu” este administrat ca regie autonomă, aflată în subordinea Consiliului Județean Cluj, și este considerat unul dintre cele mai importante obiective strategice ale județului. Conducerea instituției subliniază că această realizare confirmă statutul de model de bune practici în dezvoltarea infrastructurii aeroportuare și în adaptarea la cerințele pasagerilor.

În ceea ce privește traficul aerian, aeroportul clujean se poziționează ca cel mai mare aeroport regional din România. În anul 2024, acesta a înregistrat peste 3,2 milioane de pasageri, iar estimările pentru anul 2025 arată o creștere până la aproximativ 3,4 milioane de călători. Evoluția pozitivă demonstrează rolul tot mai important pe care aeroportul îl are în rețeaua de transport aerian național și internațional.

„Ne bucurăm că putem să venim cu veşti bune pentru pasagerii noştri, care nu vor mai fi nevoiţi să scoată lichidele la controlul de securitate şi vor putea transporta lichide în recipiente de 2 litri. Au fost reactualizate softurile echipamentelor la noile standarde privind detecţia explozibililor din lichide şi a fost reconfigurat sistemul echipamentelor conform cerinţelor Comisiei Europene. Odată cu ridicarea restricţiilor, timpul de procesare a pasagerilor va scădea”, a subliniat directorul general al aeroportului clujean, David Ciceo.

Prin eliminarea restricțiilor pentru lichidele transportate în bagajele de mână, Aeroportul Internațional Cluj aduce o schimbare semnificativă în experiența de călătorie a pasagerilor și devine un reper pentru modernizarea și digitalizarea serviciilor aeroportuare din România.