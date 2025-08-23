Procesul de modernizare a punctelor de control de securitate de pe Aeroportul Internațional „Henri Coandă” din București este în plină desfășurare. Conform informațiilor furnizate de BoardingPass, autoritățile au început instalarea unor sisteme de scanare de ultimă generație, menite să îmbunătățească semnificativ experiența pasagerilor și să reducă timpii de așteptare la filtrele de securitate.

Sistemele nou instalate sunt bazate pe tehnologia de scanare CT (tomografie computerizată), care permite o analiză detaliată a conținutului bagajelor fără a mai fi nevoie ca pasagerii să scoată din ele dispozitivele electronice, precum laptopurile sau tabletele. De asemenea, aceste scanere vor permite, după ce vor deveni complet operaționale, ca pasagerii să transporte lichide, geluri sau aerosoli în recipiente de peste 100 de mililitri – o restricție impusă de ani de zile la nivelul Uniunii Europene, din motive de securitate.

Tot în cadrul acestui proces de modernizare, au fost implementate sisteme automate de transport al tăvilor folosite pentru scanarea bagajelor de cabină. Aceste benzi motorizate au rolul de a fluidiza fluxul de pasageri și de a reduce intervențiile manuale ale personalului de securitate, contribuind astfel la o mai bună organizare a traficului în zonele de control.

Situația la zi și ce urmează

Până în dimineața zilei de sâmbătă, 23 august 2025, patru dintre noile echipamente au fost deja instalate și puse în funcțiune. Restul vor fi înlocuite treptat, într-un calendar care va fi implementat în perioada următoare. Autoritățile aeroportuare nu au oferit un termen exact pentru finalizarea întregului proces, dar se estimează că toate punctele de control vor fi dotate cu aceste sisteme moderne până cel târziu în toamna anului 2025.

Este important de subliniat că, deși instalarea noilor scanere a început, pentru moment se mențin regulile actuale de securitate. Asta înseamnă că pasagerii sunt încă obligați să scoată dispozitivele electronice din bagaje și să respecte limita de 100 ml pentru lichide, geluri și aerosoli transportați în bagajul de mână. Autoritățile estimează că aceste restricții vor fi eliminate cel mai probabil după data de 1 septembrie 2025, sau odată cu finalizarea completă a instalării noilor echipamente.

Modernizarea punctelor de control de securitate prin introducerea noilor tehnologii de scanare CT face parte dintr-un plan mai amplu adoptat la nivel european. Tot mai multe aeroporturi din UE au început să renunțe treptat la restricțiile privind lichidele și electronicele în bagajul de cabină, acolo unde noile sisteme sunt funcționale. Această măsură nu doar că vine în sprijinul pasagerilor, dar contribuie și la îmbunătățirea nivelului general de securitate, printr-o analiză mult mai precisă a conținutului bagajelor.

În România, astfel de scanere moderne sunt deja funcționale pe aeroporturile din Cluj-Napoca, Craiova, Timișoara, Sibiu și București. Planurile de extindere vizează instalarea acestora și în alte aeroporturi din țară, fie în perioada imediat următoare, fie într-un orizont de câțiva ani, în funcție de disponibilitatea fondurilor și de infrastructura fiecărui aeroport în parte.

În completarea acestor măsuri, Compania Națională Aeroporturi București (CNAB) a implementat recent și noi sisteme de scanare corporală, în toate punctele de securitate de pe Aeroportul „Henri Coandă”. Acestea vin să înlocuiască vechile echipamente, fiind mai rapide și mai eficiente în detectarea obiectelor interzise.