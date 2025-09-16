Valoarea estimată pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică se ridică la circa 40 de milioane de euro. Noul terminal de pasageri va ocupa aproximativ 176.000 mp și va fi proiectat pentru a gestiona un trafic anual de 30 de milioane de pasageri, estimat pentru 2040. Terminalul va include cel puțin 48 de standuri pentru parcarea aeronavelor și minimum 20 de punți de îmbarcare. Conform celor mai recente calcule, construirea acestui al doilea terminal al celui mai mare aeroport din România va depăși 1 miliard de euro.

”Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti a primit din partea unor mari firme internaţionale de inginerie 9 oferte de participare la licitaţia organizată pentru atribuirea celui mai mare şi complex proiect de infrastructură aeroportuară din România: proiectarea noului terminal al Aeroportului Internaţional ”Henri Coandă” Bucureşti şi a infrastructurii aeroportuare aferente”, anunţă CNAB, care administrează cele două aeroporturi ale Capitalei.

Proiectul vizează construirea unui nou terminal de pasageri cu o suprafață de aproximativ 176.000 mp, proiectat să gestioneze un trafic anual de 30 de milioane de pasageri până în 2040, cu o capacitate la orele de vârf de până la 6.500 de pasageri pe oră.

Facilitățile terminalului vor fi comparabile cu cele ale marilor aeroporturi europene și vor include cel puțin 48 de standuri pentru parcarea aeronavelor, minimum 20 de punți de îmbarcare, spații generoase pentru pasageri, sisteme moderne de benzi de bagaje pentru sosiri și plecări, echipamente de control de securitate, soluții avansate pentru informarea pasagerilor, iluminare ambientală, acustică optimă, climatizare eficientă și semnalizare intuitivă. De asemenea, terminalul va dispune de saloane de protocol pentru clienții companiilor aeriene și diverse zone comerciale, toate dimensionate pentru a atinge standardul „IATA Optimum Level of Service”.

Noul terminal va deservi atât companiile aeriene tradiționale, cât și operatorii low-cost, care vor beneficia de o zonă specială de îmbarcare și debarcare.

Aeronavele vor beneficia de noi căi de rulare construite pe o infrastructură aeroportuară modernizată. Terminalul va fi conectat multimodal, incluzând acces rutier și feroviar, cu stații dedicate pentru transportul public, autocare și taxiuri. În plus, se va amenaja o rețea complexă de drumuri de acces pentru zonele landside și airside, cu drumuri și pasaje subterane, asigurând legătura între terminalul existent și cel viitor.

Contractul are o durată totală de implementare de 126 de luni, însă terminalul va fi construit modular, permițând punerea sa în funcțiune etapizată pentru a gestiona gradual creșterea traficului aerian.

1. Dar AlHandasah Poland Sp. zoo (lider), având ca terţi susţinători şi subcontractanţi companiile Maffeis Engineering, Dar AlHandasah Consultants Shair and Partners BSC, Dar Al-Handasah Consultants (Shair & Partners) SAL, Geocon Global Consulting şi Muzeul Naţional de Istorie a României;

2. Asocierea Electroproiect, CEMS EPC, Arcadia AEN Architecture & PM, Intecsa Engineering Group, cu Electroproiect ca lider şi subcontractanţii/terţii/ofertanţii Estudio Lamela, Geostud, Viarium Ingenieria, Eren Cons, Popp & Asociaţii, CEMS EPC, Muzeul Olteniei Craiova, Compania de Consultanţă în Energie şi Mediu SA, Aero Project, Gauss, Premium Business Services, Geotesting CI, Arcadia AEN Architecture & PM şi Bemel AG, Intecsa Engineering Group, S.A.U;

3. Asocierea Consis Proiect (lider), Romair Consulting, avand ca terţi/subcontractanţi/ofertanţi companiile DS Birou de Arhitectură, ALG Global Infrastructure Advisors, Vidal Y Asociados Estudio de Arquitectura SLP, Universitatea de Arhitectură şi Urbanism „Ion Mincu”, Apron Aeropuertos, Romair Consulting (ofertant), Prointec şi Airport Gurus;

4. Asocierea Eurocerad International (lider), Seingim Global Service, 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SPA, Specialist Smart Group, cu subcontractanţii/terţii/ofertanţii Greenviro, Specialist Consulting, ABC Development Aviation, Seingim Global Service, Steerforth Consult, 3TI Progetti Italia – Ingegneria Integrata SPA, Specialist Smart Group, Archaus, Magal Security Systems LTD, Systematica, Mondev Real Estate, Danavi, Petrodesign, Electrical Integration Systems, Self Trust, Aquacon Proiect, Cornel & Cornel Topoexim şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi;

5. Asocierea Quadratum Architecture (lider), Power Electric, con gaz prest, Concelex Engineering, cu subcontractanţii/terţii/ofertanţii MC General Construct Engineering, Consitrans, KVB Consulting & Engineering, Haskoning Nederland BV, operating as NACO, Netherlands Airport Consultants, Convergint Romania, Power Electric, con gaz prest, Geosond, Miri Dan Proiect, Edit Structural, Concelex Engineering;

6. Asocierea Maristar Com (lider), Infranova Solutii Tehnice în Construcţii, Re-Act Now Architecture, cu subcontractanţii/terţii/ofertanţii Carmen Geoproiect si Bobotis+Bobotis Architecs Limited Liability Company, Infranova Solutii Tehnice în Construcţii, Re-Act Now Architecture;

7. Asocierea Setec International (lider), Concrete & Design Solutions, Artelia SAS , Urban Scope, cu subcontractanţii/terţii/ofertanţii Concrete & Design Solutions, Artelia SAS , Urban Scope, EPC – Consultanţă de Mediu, Global GIS Consulting AG, DP Proiect Instal, Carmen Geoproiect, Aquaproiect şi Selfconsulting;

8. Asocierea Leviatan Design (lider), Ubitech Construcţii, cu subcontractanţii/terţii/ofertanţii Petrodesign, Pintilie Partners Architecture Engineering, Instal Data Proiect, Start SRL, Triptic Architecture & Engineering, Vital Proiect, EPC – Consultanţă de Mediu, Raluca Şerban Environmental Consultancy şi Profesional Construct Proiectare;

9. Asocierea Concept Structure (lider), Westfourth Architecture, cu subcontractanţii/terţii/ofertanţii companiile Quadrante Engenharia E Consultoria, MVRDV BV, Prodesign Engineering & Construction, Almo Design, Westfourth Architecture, Pipe Design şi Metrans Engineering.