Sorin Grindeanu a oferit mai multe informații despre amânarea construcţiei Terminalului 2 al Aeroportului de la Otopeni. Actualul terminal nu a ajuns la capacitatea maximă, el putând fi modernizat din fondurile proprii ale companiei care administrează aeroportul.

În ceea ce priveşte construcţia noului terminal, aceasta se poate realiza dintr-un împrumut sau în baza unui parteneriat public-privat, a subliniat ministrul Transporturilor.

Potrivit explicațiilor oferite de Grindeanu, capacitatea actualului terminal este undeva la 24-25 de milioane de călători pe an. Totuși, nu am ajuns încă acolo.

În momentul de față, suntem încă sub 20 de milioane, a spus șeful de la Ministerul Transporturilor.

„În primul rând, îmi doresc ca ceea ce câştigă această companie, ca profitul să rămână la ei, ca să poată să îl reinvestească. Eu am mai spus acest lucru: în acest moment numerele arată aşa: suntem aproape şi se va depăşi traficul pe care l-am avut înainte de pandemie. (…)

Capacitatea actualului terminal este undeva la 24-25 de milioane de călători pe an. Nu am ajuns încă acolo, suntem încă sub 20 de milioane. Asta nu înseamnă că nu trebuie avute în vedere planuri pentru construcţia noului terminal, Terminalului 2 şi investiţii în Terminalul 1 pentru că nu se exclud una pe alta. În acest moment, o parte din acest profit, deci nu bani din altă parte, ci profitul acestei companii. Dacă va rămâne în continuare – şi uite, un apel public către domnul Boloş să ne lase banii pe care îi produce compania să poată să-i reinvestească, astfel încât să crească calitatea serviciilor în aeroport”, a afirmat ministrul Transporturilor.