Sorin Grindeanu cere taxe mai mari pentru multinaționale și garantează banii pentru Transporturi

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD și ministru al Transporturilor, a declarat marți seara, într-un interviu pentru Observator și Antena1, că social-democrații susțin ferm taxarea corectă a marilor companii care își transferă profiturile în afara țării, iar proiectele de infrastructură rutieră din PNRR nu vor pierde finanțare, în ciuda recentelor controverse din coaliția de guvernare.

Sorin Grindeanu consideră că marile companii care obțin venituri în România ar trebui să plătească impozite aici, susținând necesitatea unor reguli clare pentru taxarea transferului de capital către externe. Liderul PSD spune că partidul său va insista pentru această măsură în următorul pachet legislativ, pe care îl vede ca pe o corectare a erorilor făcute anterior în coaliție.

„E o coaliţie anormală (…). Acest al doilea pachet nu poate veni prin asumare. A acceptat cel prin care am redus banii la partide. Suntem singurul partid de stânga într-o coaliţie de dreapta. Vom încerca să reparăm anumite lucruri, care s-au pus greşit în pachetul 1. Dacă vrem să încurajăm creşterea demografică să ne adresăm la mame. Sunt lucruri pe care trebuie să le reparăm. Înţeleg că am fost sub presiunea timpului, dar mai e obligatoriu să discutăm şi pe legea asta de capitală. de legea insovlenţei. Ţinem foarte mult să discutăm de taxarea transferului de capital din România în externe, marile companii. Eu cred că dacă ai făcut un venit în România, plăteşti impozit în România”, a afirmat liderul PSD, arătând că partidul pe care îl conduce va insista pentru includerea acestei măsuri în viitorul pachet legislativ.