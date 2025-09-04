Ministrul Educației, Daniel David, a precizat joi seară, în cadrul unei emisiuni la B1 TV, că școala va începe pe 8 septembrie. El a subliniat că elevii vor fi primiți în clase, indiferent de poziția profesorilor față de sindicate sau de nemulțumirile generate de contextul economic actual.

În declarațiile sale, Daniel David a insistat asupra faptului că rolul cadrelor didactice rămâne neschimbat. Indiferent de statutul sindical, profesorii trebuie să își asume responsabilitatea față de copii și să asigure desfășurarea procesului de predare. Potrivit ministrului, aceasta este o datorie profesională și morală.

„Sigur, ca ministru, spun ce am spus și ieri. Copiii trebuie să meargă la școală, părinții să-și ducă copiii la școală, profesorii, fie ei sindicaliști sau nesindicaliști, mai mult sau mai puțin nemulțumiți de această situație de criză fiscal-bugetară, profesorul, în esența lui, dacă are copilul la școală, îl va primi, la școală, îl va primi în sala de clasă. Așa că nu am nicio emoție că profesorul va fi în final profesor, repet, indiferent de nemulțumiri sau de statutul de sindicalist sau nesindicalist. Sigur, făcând acest lucru, unii s-ar putea să aibă o nemulțumire mai mare și să aibă o anumită formă de boicot în diverse forme”, a spus ministrul.

Ministrul a recunoscut totuși că ar putea apărea forme de protest sau boicot din partea unor cadre didactice. El a menționat că există riscul ca unii profesori să își exprime nemulțumirile prin acțiuni punctuale, însă a precizat că acest lucru nu va afecta deschiderea anului școlar.

Daniel David a ținut să reamintească faptul că susține exprimarea democratică a opiniilor și respectarea drepturilor fiecărei părți. Potrivit ministrului, sindicatele au libertatea de a acționa conform propriilor decizii, însă procesul educațional nu trebuie să fie blocat.

„Eu sunt un democrat. Mereu mă bat pentru drepturile și interesele legitime ale mele sau ale altora, respectând drepturile și interesele legitime ale altora. Sindicatul are dreptul să se exprime așa cum crede de cuviință, dar și eu, ca ministru, mă exprim așa cum cred de cuviință. Școala începe pentru copii luni”, a declarat oficialul.

Astfel, poziția sa este clară: protestele sunt recunoscute ca parte a procesului democratic, dar calendarul școlar nu se modifică. Daniel David a transmis că interesul elevilor primează și că eventualele conflicte dintre sindicate și autorități trebuie gestionate fără a afecta accesul la educație.

Prin aceste precizări, ministerul urmărește să transmită un semnal de stabilitate, în condițiile în care discuțiile legate de salarii și resurse au generat tensiuni între cadrele didactice și Guvern.

Întrebat în direct dacă știe câte unități de învățământ vor intra în grevă, Daniel David a precizat că nu deține o situație exactă și nici nu și-a propus să verifice punctual acest lucru. El a explicat că rolul său nu este acela de „investigator” și că principala responsabilitate a ministerului este să transmită un mesaj ferm: școala începe conform programului stabilit.

„Nu, fiindcă nu am vrut să devin investigator, polițist. Repet, pentru mine, ca ministru, mesajul meu către profesori, către directori, către inspectori este că școala începe luni. Repet, respectând faptul că unii dintre profesori, mai ales cei legați de sindicat mai mult, probabil că vor protesta și în cadrul școlii în diverse forme și unii dintre ei și în stradă”, a spus Daniel David.

Ministrul a recunoscut că nemulțumirile cadrelor didactice sunt justificate pe plan uman și că situația bugetară actuală a complicat și mai mult problemele sistemului. Totuși, el a subliniat că blocarea activității școlare nu este o soluție și că pierderile ar fi resimțite direct de elevi.

„Repet, nemulțumirile sunt de înțeles, omenește. În același timp, reamintesc ce spuneam în diverse contexte, nimeni nu și le-a dorit. Și eu, ca ministru, sunt supărat și pe faptul că a trebuit să devin dintr-un ministru al reformei, un ministru al austerității. Sunt supărat și pe cum funcționează sistemul de educație, pe performanțele pe care le are, toți avem diverse supărări, întrebarea este ce facem cu ele”, a mai declarat el.

Daniel David a adăugat că aceste nemulțumiri ar trebui transformate într-un punct de plecare pentru soluții constructive. El a propus ca discuțiile să se concentreze asupra bugetului pentru anul viitor și asupra obiectivelor de modernizare a educației, în loc de blocaje reciproce.