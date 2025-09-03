Cadrele didactice suflă în vuvuzele și strigă „Demisia, demisia!”, iar mitingul este programat să aibă loc miercuri, joi și vineri, între orele 12.00 și 13.00. În prima zi de școală, luni, sindicatele vor organiza un marș și un protest pe traseul Piața Victoriei – Palatul Cotroceni, între orele 11:00 și 16:00.

Protestele au început încă de pe 30 iulie, de la adoptarea Legii 141/2025, iar de atunci profesori și învățători vin aproape zilnic în fața Ministerului Educației pentru a-și arăta nemulțumirea față de modificările aduse. Ministrul Educației, Daniel David, a declarat că elevii vor fi primiți la școli în 8 septembrie și va cere directorilor să informeze părinții despre situația unităților de învățământ.

Cele mai importante trei sindicate din învățământ – FSLI, Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater” – au anunțat boicotul primei zile de școală, motivând că protestul nu vizează creșterea salariilor, ci condiții mai bune pentru desfășurarea actului educațional și dreptate pentru profesori. Sindicaliștii spun că prin această acțiune resping măsurile politice adoptate pentru diminuarea deficitului bugetar, care afectează negativ sistemul de învățământ și beneficiarii educației.

„Anul aceasta, pentru noi prima zi nu va avea aceeași însemnatate. Vă rugăm să nu ne blamați pe noi pentru această decizie de a boicota prima zi de școală. De vină este Guvernul, care, prin măsurile luate, a arătat că nu-i pasă de noi, de voi, de școala românească”, este mesajul transmis elevilor și părinților de către Federația Sindicatelor Libere din Învățământ (FSLI), Federația Sindicatelor din Educație „Spiru Haret” și Federația Națională Sindicală „Alma Mater”.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România a anunțat că se alătură protestelor profesorilor, împărtășind nemulțumirea față de măsurile de austeritate.

Sindicatele motivează protestele prin efectele Legii 141/2025 și ale actelor subsecvente: creșterea normei didactice cu 2-4 ore, comasarea a sute de unități școlare, creșterea efectivelor de elevi sau preșcolari pe grupă/clasă, reducerea cu peste 50% a tarifului pentru plata cu ora, precum și creșterea obligației de catedră pentru directori și inspectori, cu riscul eliminării titularizării în sistem.

Protestele sindicale vizează întreaga comunitate educațională – învățământ preșcolar, primar, gimnazial și liceal – și reprezintă o reacție la măsurile care ar putea afecta pe termen lung calitatea actului educațional și drepturile cadrelor didactice.