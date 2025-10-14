Ministerul Educației a transmis marți un răspuns oficial federațiilor sindicale, care semnalaseră că „se înregistrează o diminuare a salariilor care se cuvin personalului didactic de predare și personalului didactic de conducere, de îndrumare și control”. Instituția precizează însă că nu este vorba despre o scădere a veniturilor, ci despre aplicarea unui „calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică”.

„Nu este vorba despre o diminuare a salariilor, ci de un calcul unitar al sporului de suprasolicitare neuropsihică, în urma verificărilor și constatărilor Curții de Conturi a României din 2025”, transmite Ministerul Educației.

Potrivit ministerului, salariul de bază al personalului didactic rămâne cel stabilit prin anexele legii, iar la acesta se adaugă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10%. Instituția precizează că:

„Pentru personalul didactic de predare din învăţământ, precum şi pentru personalul didactic de conducere prevăzut la pct. 1 nr. crt. 1, 2, 4 – 6 şi pentru personalul de conducere, de îndrumare şi control prevăzut la pct. 2 din anexa nr. I cap. I lit. A se acordă un spor de suprasolicitare neuropsihică de 10% din salariul de bază”.

Ministerul Educației a mai explicat că, din 2019 și până recent, sporurile au fost calculate la nivelul salariilor de bază din decembrie 2018, ca urmare a ordonanțelor Guvernului privind măsuri fiscal-bugetare și fundamentarea bugetului consolidat anual. Aceasta a condus, în anumite cazuri, la includerea gradelor de merit, dirigenție sau învățământ special în calculul sporului, fenomen denumit „spor la spor” de către Curtea de Conturi a României.

„Curtea de Conturi a României a constatat faptul că, pentru cei care au beneficiat de gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, sporul de suprasolicitare neuropsihică nu era calculat conform legii – la salariul de bază, ci includea și gradație de merit/dirigenție/învățământ special, după caz, ceea ce a presupus o acordare a acestuia pe principiul «spor la spor»”, a precizat Ministerul Educației.

În urma recomandărilor Curții de Conturi, ministerul anunță că, începând cu luna septembrie 2025, sporul se va calcula strict la salariul de bază prevăzut de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările ulterioare. Aceasta înseamnă că toți angajații cu același grad didactic, aceeași vechime și nivel de studii vor beneficia de același cuantum al sporului de suprasolicitare neuropsihică, respectând legislația în vigoare.

Ministerul subliniază că această măsură nu afectează salariile nete ale cadrelor didactice și are ca scop alinierea calculului sporurilor la cerințele legale, evitând erori de tip „spor la spor” care s-au înregistrat în trecut.