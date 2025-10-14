În sistemul Bursei de Valori București (BVB) au fost înregistrate peste 7.500 de ordine de cumpărare, cu o valoare totală de 126,42 milioane de euro, potrivit datelor analizate de profit.ro. Oferta curentă se desfășoară între începutul lunii octombrie și 17 octombrie, iar ritmul de subscriere este vizibil mai lent decât în runda anterioară.

Ministerul Finanțelor a lansat acum 7 emisiuni de obligațiuni, față de 8 în septembrie, fără o nouă tranșă destinată donatorilor de sânge în euro – o categorie care, în edițiile precedente, a atras o cerere peste așteptări.

Investitorii au continuat să prefere plasamentele în euro, acestea reprezentând aproape 56% din valoarea totală a subscrierilor. Cea mai căutată emisiune este cea cu scadență în octombrie 2035 (cod R3510AE), care oferă o dobândă anuală de 6,50% și a atras cereri de 35,4 milioane de euro.

Celelalte două emisiuni în euro au cumulat împreună aproximativ 35 milioane de euro. Titlurile cu maturitate în octombrie 2028, cu un cupon de 4,15%, au atras plasamente de 19,1 milioane de euro, iar cele scadente în octombrie 2030, cu dobândă anuală de 5,25%, au însumat 16,1 milioane de euro.

În ceea ce privește obligațiunile denominate în lei, investitorii au preferat scadențele mai scurte. Cele mai multe subscrieri au fost pentru titlurile cu termen de rambursare în octombrie 2027, cu o dobândă anuală de 7,20% (simbol R2710A), care au adunat plasamente de 145 milioane lei, echivalentul a 28,4 milioane euro.

Emisiunea dedicată donatorilor de sânge, tot cu scadență în 2027 și cupon de 8,20% (R2710B), a atras suplimentar 47 milioane lei (circa 9,2 milioane euro).

Obligațiunile guvernamentale cu maturități mai extinse au atras sume mai mici. Titlurile cu scadență în octombrie 2029 (R2910C), cu dobândă anuală de 7,60%, au strâns plasamente de 27,1 milioane lei (aproximativ 5,3 milioane euro). Emisiunea cu termen în 2031 (R3110A), bonificată cu 7,90%, a cumulat subscrieri de 65,4 milioane lei (echivalentul a 12,8 milioane euro).

Comparativ cu ediția din septembrie, interesul general este mult mai scăzut, chiar dacă randamentele oferite au rămas competitive. Analiștii pieței observă o prudență mai mare din partea investitorilor de retail, posibil din cauza lichidităților reduse și a contextului economic intern mai rezervat.

Oferta actuală Fidelis se va închide pe 17 octombrie, iar după încheierea perioadei de subscriere, Ministerul Finanțelor va anunța rezultatele finale și volumele alocate pe fiecare tranșă.

De la lansarea programului în 2020, Fidelis a atras investiții de miliarde de lei din partea populației, oferind o alternativă sigură la depozitele bancare.