Ministrul Finanțelor conduce delegația României la Reuniunea Anuală a FMI și Băncii Mondiale

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, conduce delegația României la Reuniunea Anuală a Fondului Monetar Internațional (FMI) și a Băncii Mondiale, care are loc la Washington D.C., în Statele Unite ale Americii, între 14 și 18 octombrie 2025. Programul delegației este încărcat și include întâlniri de lucru, discuții bilaterale și întâlniri cu investitori. Scopul este de a întări relațiile internaționale și de a prezenta situația economică a României.

Banca Mondială: Discuții despre productivitate în Europa și Asia Centrală cu Antonella Bassani, vicepreședintele Băncii Mondiale.

IFC (Corporation Financiară Internațională): Întâlnire cu Makhtar Diop, director general, despre sprijinul pentru sectorul privat în piețele emergente, inclusiv România.

MIGA (Agenția Multilaterală pentru Garanții de Investiții): Întâlnire cu Junaid Kamal Ahmad, vicepreședinte, despre investițiile străine și garanțiile oferite împotriva riscurilor politice sau necomerciale.

OEDINE/EDS 19: Participare la reuniunea structurii Băncii Mondiale din care face parte România, care ajută la elaborarea politicilor Băncii Mondiale.

Tot miercuri, ministrul Finanțelor va participa și va vorbi la evenimente organizate de Atlantic Council și Hudson Institute, două think-tank-uri importante din SUA, pentru a prezenta perspectivele economice ale României și oportunitățile de investiții în țară.

Întâlniri cu reprezentanții principalelor agenții de rating: Fitch, Moody’s și S&P.

FMI: Discuții cu Alfred Kammer (Director Europa) și Jeroen Clicq (Director executiv).

Întâlniri cu oameni de afaceri, inclusiv membri ai Camerei de Comerț Americane (US Chamber of Commerce).

Întâlniri cu investitori mari și grupuri de investiții: PIMCO, BNPP, ING, Morgan Stanley, Barclays.

Participare la sesiunea plenară a Reuniunii Anuale a Băncii Mondiale și FMI, unde miniștrii de finanțe și guvernatorii băncilor centrale discută decizii importante și prioritățile următoare. Întâlniri cu oficiali ai Băncii Mondiale, inclusiv cu directorul Constituentei din care face parte România.

BERD: Întâlnire cu președinta Odile Renaud-Basso. Participare la evenimente organizate de instituții financiare mari, precum Bank of America și Jefferies. Discuții cu World Bank Treasury și reprezentanți Moody’s pentru sectorul comercial.

Participare la prezentarea FMI despre perspectivele economice regionale, potrivit Ministerului Finanțelor.

Reuniunile Anuale ale Băncii Mondiale și FMI arată direcția economiei mondiale și ajută la conturarea politicilor globale. Prin întâlnirile cu oficiali importanți, agenții de rating și investitori mari, România: își întărește poziția ca partener de încredere pe plan internațional; asigură acces la resurse financiare și expertiză pentru reforme și dezvoltare; promovează oportunitățile de investiții din România.