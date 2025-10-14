În declarația publică, familia a transmis că este profund îndurerată, dar și recunoscătoare pentru moștenirea artistică pe care D’Angelo a lăsat-o generațiilor viitoare.

„Suntem triști că poate lăsa doar amintiri dragi familiei sale, dar suntem recunoscători pentru moștenirea extraordinară a unei muzici care a mișcat suflete în întreaga lume”, au transmis rudele artistului, rugând fanii să respecte intimitatea familiei în aceste momente și să îi onoreze memoria prin celebrarea cântecelor sale.

Născut în Virginia, D’Angelo a renunțat la școală în adolescență pentru a-și urma visul de a deveni muzician. A intrat în atenția publicului în 1994, când a co-produs single-ul „U Will Know” al grupului Black Men United.

Un an mai târziu, a lansat albumul de debut „Brown Sugar”, certificat ulterior cu platină, care a definit noul val de R&B al anilor ’90, inspirat de soul și jazz.

Succesul internațional a venit în 2000, odată cu albumul „Voodoo”, premiat cu Grammy pentru Cel mai bun album R&B, în timp ce una dintre piesele de pe disc i-a adus distincția pentru Cea mai bună interpretare vocală R&B masculină.

După o pauză de aproape 14 ani, D’Angelo a revenit în 2014 cu „Black Messiah”, un album apreciat de critici și public, care a câștigat Grammy pentru Cel mai bun album R&B și Cea mai bună melodie R&B, fiind nominalizat și la Record of the Year.

De-a lungul carierei, D’Angelo a colaborat cu nume importante precum Lauryn Hill, Erykah Badu și Jay-Z, influențând generații întregi de artiști din R&B, hip-hop și soul.

Casa de discuri RCA Records l-a descris ca pe un „vizionar fără egal, care a reușit să îmbine natural sunetele clasice de soul, funk, gospel, R&B și jazz cu energia hip-hop-ului”. Reprezentanții companiei au mai spus că „scriitura, muzicalitatea și vocea inconfundabilă a lui D’Angelo vor continua să inspire artiștii generațiilor viitoare”.

În mai 2025, D’Angelo trebuia să fie capul de afiș al festivalului Roots Picnic din Philadelphia, dar a fost nevoit să anuleze participarea cu doar o săptămână înainte, invocând complicații apărute după o intervenție chirurgicală. Într-un mesaj adresat fanilor, artistul spunea că medicii i-au recomandat să nu urce pe scenă, fără a oferi detalii despre natura afecțiunii.

În același mesaj, D’Angelo menționa că lucra la muzică nouă, lăsând să se înțeleagă că pregătea o revenire în studio.

D’Angelo a fost considerat un perfecționist în studio și un artist cu o viziune profund personală asupra muzicii. Prin albumele sale, a contribuit la renașterea genului neo-soul și a inspirat artiști contemporani precum Frank Ocean, Anderson .Paak sau The Weeknd.

Artistul lasă în urmă trei copii: Imani, Michael și Morocco Archer. Deși nu s-a căsătorit niciodată, familia sa a fost aproape de el până la final.