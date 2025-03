Lumea muzicală din Coreea de Sud este în stare de șoc după vestea tragică a morții cântărețului Wheesung, unul dintre cei mai apreciați artiști R&B ai țării. Artistul a fost găsit fără viață în propria locuință din Seul, iar autoritățile investighează cauzele decesului. De-a lungul carierei sale, Wheesung a cucerit publicul cu baladele sale emoționante și a influențat generații de artiști K-pop.

Wheesung a fost găsit fără viață în propria locuință

Lumea muzicală din Coreea de Sud este în doliu după ce cântărețul Wheesung a fost descoperit fără suflare în apartamentul său din Seul.

Un oficial al poliției a confirmat vestea tragică, potrivit publicației The New York Times. Wheesung, pe numele real Choi Whee-sung, împlinise 43 de ani în luna februarie.

Artistul a fost descoperit luni seara, inconștient, de propria mamă, în locuința sa din districtul Gwangjin-gu. Femeia, alarmată de faptul că fiul său nu răspundea la telefon, a mers la apartamentul acestuia și l-a găsit fără reacție.

Într-o încercare disperată de a-l salva, a sunat imediat la serviciile de urgență. Din păcate, echipajul medical ajuns la fața locului nu a mai putut face nimic pentru a-i salva viața, a relatat The Guardian.

Autoritățile iau în calcul o supradoză sau o posibilă sinucidere

Investigațiile preliminare indică faptul că Wheesung se afla în stop cardiac în momentul în care a fost descoperit.

Conform poliției, trecuse o perioadă semnificativă de timp de la deces până când corpul său a fost găsit, luni, în jurul orei locale 18:30. BBC a relatat că nu au fost identificate urme de violență pe trupul artistului și nici în apartamentul acestuia.

Anchetatorii explorează posibilitatea unei supradoze, având în vedere istoricul lui Wheesung legat de consumul de substanțe interzise. În trecut, artistul a avut probleme cu drogurile și chiar a fost condamnat cu suspendare pentru abuz de propofol, un anestezic puternic.

Acest medicament a fost responsabil și pentru moartea megastarului Michael Jackson. În 2020, cântărețul fusese găsit inconștient de două ori, iar în apropierea sa fuseseră descoperite seringi și flacoane cu etomidat, un alt medicament cu efecte hipnotice, asemănător propofolului, conform BBC.

Wheesung urma să susțină un concert cu doar câteva zile înainte de moarte

Moartea lui Wheesung vine ca un șoc pentru fanii săi, mai ales că acesta avea programat un concert alături de KCM în orașul Daegu, în acest weekend.

Pe 11 martie, cu patru zile înainte să fie găsit fără viață, Wheesung le-a transmis fanilor pe rețelele sociale mesajul: „Ne vedem pe 15 martie.”

Artistul a fost extrem de apreciat pentru baladele sale de succes, colaborând de-a lungul carierei cu nume mari din industria muzicală sud-coreeană, precum Shin Seung-hun și Seo Tae-ji.

Cariera impresionantă a lui Wheesung în muzica R&B

Debutând în 2002 cu albumul Like a Movie, Wheesung și-a construit rapid un nume în industria muzicală din Coreea de Sud.

Talentul său incontestabil i-a adus numeroase premii și l-a transformat într-una dintre cele mai îndrăgite voci ale muzicii R&B din țară.

În anii 2000, Wheesung a fost considerat un pionier al genului R&B în Coreea de Sud. Piese precum With Me, The Day We Met Again, Incurable Disease și One Year au rămas în inimile fanilor săi și sunt considerate hituri de referință.

Un mentor respectat și un compozitor talentat

Pe lângă cariera sa solo, Wheesung a avut un rol important și în dezvoltarea unor viitoare vedete K-pop. A fost mentor și profesor de canto pentru mai mulți artiști din industrie și a compus melodii pentru unii dintre cei mai mari idoli ai genului.

De-a lungul anilor, artistul a avut numeroase colaborări și a participat la turnee internaționale, promovând muzica K-pop în întreaga lume, inclusiv la evenimente din Hollywood.

Moartea sa lasă un gol imens în industria muzicală sud-coreeană, iar fanii continuă să își exprime tristețea și regretul pe rețelele sociale.