După o prietenie de peste 20 de ani, sute de piese compuse, hituri care le poartă semnătura și cariere muzicale incontestabile, Smiley, Alex Velea și Connect-R, trei dintre numele grele din muzica românească, își adună creativitatea, compatibilitatea, viziunea, poveștile de viață și talentul într-un album comun la care compun, lucrează, înregistrează și visează de peste un an.

„E un proiect eveniment pentru noi și o premieră pentru muzica românească, pentru că aducem toți trei în studio și în fiecare piesă de pe acest album tot ce am acumulat și simțit noi în peste 20 de ani de prietenie, de compoziții și de carieră. Avem o compatibilitate creativă incredibilă pe care noi am simțit-o în studio, în fiecare por al pielii și celulă a corpului în anul ăsta în care am compus și creat împreună acest album și sper să se transmită la fel de intens și celor care ne vor asculta și simți. Pentru mine, proiectul cu Velea și Connect-R este ca o evadare într-un spațiu de trăiri intense și de băiețeală ca în cei mai nebuni ani ai vieții mele, dar cu mintea și sufletul de acum, e o bucurie și o nebunie continuă de care îmi era dor. Suntem trei prieteni, suntem diferiți, suntem fiecare stăpân pe genul, valorile și cariera lui, dar una este muzica și ea ne aduce împreună în acest proiect care se întâmplă o dată-n viață.”, mărturisește Smiley, considerat unul dintre cei iubiți artiști români ai ultimilor ani, fondatorul HaHaHa Production și inițiatorul proiectului-eveniment cu Alex Velea și Connect-R.

Cei trei artiști își vor dedica următoarea perioadă din cariera lor lansării proiectului comun în care fiecare dintre ei crede, se identifică, se exprimă și se arată în cea mai sinceră, actuală și profundă lumină.

„Suntem ca frații! Ne știm de ani de zile, ne-am intersectat pe atâtea scene, am stat în aceleași studiouri, ne-am văzut suferințele și bucuriile. A fost mereu un respect reciproc, dar și o chimie reală, care n-a avut nevoie de prea multe explicații. Profesional, ne-am mai unit în diverse colaborări de-a lungul anilor, dar parcă mereu simțeam că mai e ceva de spus. Și acum… ne-am adunat să zicem TOT. Chiar dacă e o formulă de 3, fiecare dintre noi își pune amprenta 100%. E ca și cum ai avea 3 albume într-unul singur, dar mai bine mixate. Fiecare piesă va avea bucăți de Velea, de Smiley, de Connect-R, dar toate împletite natural, fără forțări. Oamenii vor primi energie, mesaj, party, emoție, tot ce le ofeream și solo, dar la puterea a treia. Smiley e sufletul cald, pozitivul pur, omul care te face să vezi și lumina când e ceață. E mega creativ, versatil și are un simț al melodiei incredibil. Connect-R e vibe-ul pur românesc, dar cu un ADN internațional. Spiritual, profund, dar și mega entertaining. E un poet urban. Eu? Eu sunt condimentul! 🔥 Sunt energia, sunt ritmul, sunt mixul de street cu soul. Vin cu culoare, cu intensitate, cu un pic de nebunie frumoasă. Împreună? Suntem ca un cocktail perfect — fiecare aduce altceva, dar se îmbină armonios.”, descrie artistul Alex Velea perioada care urmează și esența proiectului, a prieteniei și a compatibilității muzicale care îi leagă pe toți trei.

„Nu mă ierta”, piesa cu care proiectul amplu al celor trei prieteni artiști începe să-și spună public povestea, este desprinsă dintr-un episod trăit de Connect-R și transformat de ei toți în muzică.

„Toate piesele la care am lucrat în acest proiect sunt bucăți din noi, sunt experiențe trăite care au decupat din sufletele noastre și au construit lecții de viață și fundație pentru ceea ce suntem noi astăzi. Piesa „Nu mă ierta” încă mă doare, parcă. A ieșit incredibil de bine, dar pe lângă asta, exprimă un episod plin și intens din viața mea, în care am iubit, am rănit și am primit iertarea pe care parcă nu o meritam. Eu o numesc “PIESA MEDICAMENT”, poate de multe ori ne e greu să spunem ce simțim cu adevărat, însă muzica vine, dă măștile jos și ne permite să fim vulnerabili. „Nu mă ierta” este din punctul meu de vedere cel mai frumos IARTĂ-MĂ al unui bărbat asumat, este despre adevăr și sinceritate. Să ne auzim și să ne simțim cu bine!”, a adăugat Connect-R.

Co-producție HaHaHa Production, Global Records, Hood Famous, Golden Boy Society și Cat Music, cu muzica și versurile compuse de Smiley, Alex Velea și Connect-R, „Nu mă ierta” are producția muzicală semnată de Șerban Cazan, mix&master de Lucian Nagy, clipul regizat de Iulian Moga, cu producător executiv Alexandru Nagy și producător creativ Ramon Militaru.