Ministrul Apărării a relatat pe Facebook că în cursul zilei de luni a avut o videoconferinţă cu Mihai Jurca, şeful Cancelariei Guvernului, şi cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean, în cadrul căreia au discutat despre paşii următori după vizita efectuată la Kiev, inclusiv despre dezvoltarea unor proiecte comune de producţie de drone în România.

În cadrul discuțiilor s-au discutat care vor fi pașii următori după vizita la Kiev, vizând în special dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România.

Oficialul a subliniat că acest parteneriat ar putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă, consolidând industria națională de apărare.

”Astăzi am avut o videoconferință cu Mihai Jurca, șeful Cancelariei Guvernului, și cu Sergiy Boyev, adjunct al ministrului Apărării ucrainean. Am discutat despre pașii viitori în urma vizitei noastre la Kiev: dezvoltarea unor proiecte comune de producție de drone în România. Este un parteneriat care va putea aduce investiții, tehnologie și locuri de muncă în România, consolidând industria noastră de apărare”, arată el.

Totodată, a menționat că eficiența dronelor ucrainene a fost deja demonstrată pe câmpul de luptă, influențând dinamica războiului și evidențiind modul în care inovația și curajul ucrainenilor pot face față agresiunii rusești.

Ministrul a precizat că România are oportunitatea de a deveni un hub regional pentru producția de drone și echipamente moderne și că vor colabora cu Radu Miruță, ministrul Economiei, pentru atragerea de noi contracte, subliniind că astfel se înzestrează Armata Română și se investește în industria de apărare.