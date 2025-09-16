Primul milion de euro pentru eliminarea barierelor în calea mobilității sociale
Dezvoltarea unei țări este adesea blocată de bariere de mobilitate – fizică și socială. În România, aceste bariere se traduc prin disparități majore și acces limitat la servicii publice esențiale.
Conform Eurostat (2023), românii – adulți și copii – rămân cei mai expuși cetățeni din UE la riscul de sărăcie și excluziune socială.
Pentru a schimba această realitate, 35 de ONG-uri din întreaga țară se alătură unei mișcări naționale ce își propune să reducă aceste decalaje. Prin proiecte inovatoare, organizațiile luptă pentru eliminarea barierelor care împiedică accesul oamenilor la educație, piața muncii și cultură.
Aceste inițiative sunt sprijinite de Fundația Dacia pentru România prin programul „Mobilitatea contează”, cu granturi în valoare totală de 1 milion de euro, pe durata unui an.
Lansată în aprilie 2025, Fundația anunță astfel prima sa intervenție de amploare. În următorul an, FDpR va susține 35 de ONG-uri care acționează local, oferind soluții acolo unde lipsa resurselor și oportunităților a ținut comunitățile pe loc.
Programul este însoțit de campania națională „România se mișcă”, menită să crească nivelul de conștientizare asupra mobilității fizice și sociale – privită ca necesitate, nu ca privilegiu.
„Când oamenii pot ajunge acolo unde au nevoie – la propriu sau la figurat, prin acces la resurse – își pot construi un viitor. Mobilitatea contează este angajamentul nostru de a transforma lipsa de mobilitate într-o cheie a dezvoltării. Cele 35 de ONG-uri partenere ne dau încredere să afirmăm că România se mișcă, iar exemplul lor va inspira și alți oameni și organizații să facă la fel”, spune Cătălina Murariu, Director Executiv al Fundației Dacia pentru România.
Când lipsa de mobilitate blochează România
Educația este printre cele mai afectate domenii. România are cea mai mare rată de abandon școlar timpuriu din UE: 16,6% dintre tinerii 18-24 ani nu au finalizat învățământul secundar și nu urmează alte forme de educație (media UE: 9,5%). În mediul rural, procentul urcă la 27,5%.
Și piața muncii suferă din cauza acestor bariere. În 2024, rata de ocupare (20–64 ani) era de 69,5%, sub media UE de 75,8%. Discrepanțele urban-rural sunt evidente: șomaj de 3,1% în urban vs 8,5% în rural. În plus, România are cea mai mare rată NEET din UE: 19,4% în 2024.
Nici accesul la cultură nu este egal: pentru comunitățile vulnerabile, acesta rămâne un privilegiu, nu o realitate.
Cine mișcă România
Proiectele finanțate răspund unor nevoi diverse, de la metode inovatoare de predare pentru copii din medii defavorizate, programe de formare profesională pentru tineri vulnerabili, acces la cultură pentru persoane cu dizabilități, până la reintegrarea mamelor vulnerabile și a victimelor violenței domestice sau ale traficului de persoane.
În total, 13.544 de beneficiari la nivel național vor avea acces la educație, muncă și cultură. Selecția proiectelor a fost realizată de un juriu format din 20 de reprezentanți ai mediului antreprenorial, academic, cultural, sportiv și ai societății civile.
Despre Fundația Dacia pentru România
FDpR este o organizație non-profit autonomă, susținută de Automobile Dacia. Misiunea sa este de a sprijini o societate incluzivă, unde mobilitatea fizică și socială deschid drumuri către oportunități și o viață mai bună.
Fundația acționează pe trei direcții principale: accesul la educație, la piața muncii și la cultură, susținând proiecte cu impact real în comunități.
Despre Dacia
Fondată în 1966, Dacia este cel mai important constructor auto din România și lider al pieței locale. Din 1999, face parte din Renault Group, oferind vehicule accesibile, robuste și fiabile.
Prin sprijinirea Fundației Dacia pentru România, compania își continuă misiunea de a face mobilitatea mai accesibilă – un element esențial pentru independență, integrare și acces la oportunități.
ONG-uri câștigătoare ale programului de granturi „Mobilitatea contează”
- Asociația Animest – organizează un proiect cultural-educativ adresat publicului de toate vârstele și cu diverse abilități senzoriale, organizat de Animest, cel mai mare și mai longeviv festival dedicat filmului de animație din România
- Asociația IOTA – propune un proiect de intervenție artistică și formare profesională care propune consolidarea unei direcții emergente în cultura românească: clovneria terapeutică și crearea unui model replicabil în comunități vulnerabile – în special în spitalele publice
- Organizația Suedeză pentru Ajutor Umanitar Individual – își propune creșterea participării persoanelor cu dizabilități severe din comunitatea orașului Voluntari la viața culturală a regiunii București-Ilfov
- Fundația EuroEd – urmărește creșterea accesului la viața culturală pentru vârstnicii instituționalizați
- Asociația Spune Da Vieții – dezvoltă un program de creștere a accesului la educație pentru copiii cu tulburări din spectrul autist sau cu cerințe educaționale speciale, adesea invizibili în sistemul educațional românesc
- Asociația Proiect 2 – un program inovator de dezvoltare emoțională prin teatru pentru copiii din localități fără acces la cultură, din școli la risc și din zone semnificativ defavorizate din regiunea Cluj
- Asociația CED România – Centrul de Excelență prin Diversitate – dezvoltă un concept de expoziție tactilă care aduce în atenția publicului nevăzător, în principal, operele lui Constantin Brâncuși din România
- Asociația ANAIS – urmărește crearea unui spațiu intercultural de sprijin, exprimare și reconectare pentru femei și fete vulnerabile, victime ale violenței domestice
- Fundația Centrul de Mediere și Securitate Comunitară – oferă servicii integrate și măsuri de intervenție imediată pentru femei și copii victime ale violenței domestice din 40 de comunități locale din zona Iași și Vaslui
- Fundația Special Olympics în România (FSOR) – urmărește creșterea gradului de educare prin sport a persoanelor cu dizabilități intelectuale instituționalizate
- Propark Fundația pentru Arii Protejate – oferă acces la educație pentru copiii din comunele defavorizate din vecinătatea ariilor protejate, comunități rurale izolate unde copiii au acces limitat la resurse educaționale moderne
- Asociația All Grow – intervenție educațională în comunități rurale din județele Bacău, Galați, Neamț, Vaslui și Vrancea, unde elevii învață în clase simultane și se confruntă cu un acces redus la resurse și oportunități educaționale (în România, peste 100.000 de elevi studiază în astfel de condiții)
- Asociația Club Sportiv Nautic Titanii – urmărește eliminarea barierelor de mobilitate care limitează accesul persoanelor cu dizabilități la activitățile sportive și la incluziune, prin promovarea sportului adaptat
- Asociația Climato Sfera – dezvoltă un modul mobil, scalabil și adaptabil potrivit pentru școli, evenimente sau spații publice; un tip de abordare care nu a mai fost implementat până acum în România într-un format educativ
- Asociația Club Sportiv Climb Again – oferă sprijin pentru 30 de copii și tineri cu dizabilități de vedere din București, Buzău și Iași, prin folosirea escaladei ca instrument de învățare și dezvoltare
- Asociația Națională pentru Copii și Adulți cu Autism din România, Filiala Iași – urmărește dezvoltarea unui program integrat de intervenție educațională și ocupațională destinat adolescenților și adulților cu tulburări din spectrul autist (TSA) sever, care nu pot fi integrați pe piața muncii
- Asociația Go-Ahead – dezvoltă un program integrat pentru elevi din zone cu rată ridicată de abandon școlar, din liceele tehnologice
- Asociația FDP Protagoniști în Educație – urmărește reducerea abandonului școlar pentru copiii „nevăzuți” din medii vulnerabile, prin sport și educație
- Asociația The Da Vinci System – oferă acces la știință și promovarea ei în rândul copiilor; schimbare a mentalității rigide că știința nu e pentru toți sau că ține de un talent aparte
- Asociația Innovation Education Lab-AFH – urmărește reducerea riscului de abandon școlar și creșterea mobilității educaționale și sociale în rândul tinerilor din comunități vulnerabile din județul Brașov
- Asociația Lindenfeld (Ajungem MARI) – proiect de reducere a decalajului educațional și oportunități educaționale valoroase și mobilitate acolo unde ea lipsește, pentru copiii instituționalizați, având în vedere că 1 din 3 copii își petrece 90% din viaţă în sistemul de protecţie
- Fundația Noi Orizonturi (FNO) – Clubul Familiei, o inițiativă de inovație socială care facilitează mobilitatea socială timpurie, oferind părinților din comunități vulnerabile acces la resurse educaționale esențiale. Una dintre cele mai frecvente, dar insuficient tratate cauze ale inegalității educaționale: implicarea redusă a părinților în educația timpurie.
- Asociația Școala Încrederii – urmărește reconstruirea încrederii în comunitățile școlare, dezvoltarea inteligenței emoționale a cadrelor didactice, crearea unui mediu sigur pentru toți actorii implicați în educație, în comunități profund izolate, atât geografic, cât și social
- Asociația Cartea Daliei – dezvoltă un program de antreprenoriat digital pentru tinerii din medii dezavantajate, un instrument pentru a-și construi viitorul acasă