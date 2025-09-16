Din cuprinsul articolului Primul milion de euro pentru eliminarea barierelor în calea mobilității sociale

Dezvoltarea unei țări este adesea blocată de bariere de mobilitate – fizică și socială. În România, aceste bariere se traduc prin disparități majore și acces limitat la servicii publice esențiale.

Conform Eurostat (2023), românii – adulți și copii – rămân cei mai expuși cetățeni din UE la riscul de sărăcie și excluziune socială.

Pentru a schimba această realitate, 35 de ONG-uri din întreaga țară se alătură unei mișcări naționale ce își propune să reducă aceste decalaje. Prin proiecte inovatoare, organizațiile luptă pentru eliminarea barierelor care împiedică accesul oamenilor la educație, piața muncii și cultură.

Aceste inițiative sunt sprijinite de Fundația Dacia pentru România prin programul „Mobilitatea contează”, cu granturi în valoare totală de 1 milion de euro, pe durata unui an.

Lansată în aprilie 2025, Fundația anunță astfel prima sa intervenție de amploare. În următorul an, FDpR va susține 35 de ONG-uri care acționează local, oferind soluții acolo unde lipsa resurselor și oportunităților a ținut comunitățile pe loc.

Programul este însoțit de campania națională „România se mișcă”, menită să crească nivelul de conștientizare asupra mobilității fizice și sociale – privită ca necesitate, nu ca privilegiu.

„Când oamenii pot ajunge acolo unde au nevoie – la propriu sau la figurat, prin acces la resurse – își pot construi un viitor. Mobilitatea contează este angajamentul nostru de a transforma lipsa de mobilitate într-o cheie a dezvoltării. Cele 35 de ONG-uri partenere ne dau încredere să afirmăm că România se mișcă, iar exemplul lor va inspira și alți oameni și organizații să facă la fel”, spune Cătălina Murariu, Director Executiv al Fundației Dacia pentru România.

Când lipsa de mobilitate blochează România

Educația este printre cele mai afectate domenii. România are cea mai mare rată de abandon școlar timpuriu din UE: 16,6% dintre tinerii 18-24 ani nu au finalizat învățământul secundar și nu urmează alte forme de educație (media UE: 9,5%). În mediul rural, procentul urcă la 27,5%.

Și piața muncii suferă din cauza acestor bariere. În 2024, rata de ocupare (20–64 ani) era de 69,5%, sub media UE de 75,8%. Discrepanțele urban-rural sunt evidente: șomaj de 3,1% în urban vs 8,5% în rural. În plus, România are cea mai mare rată NEET din UE: 19,4% în 2024.

Nici accesul la cultură nu este egal: pentru comunitățile vulnerabile, acesta rămâne un privilegiu, nu o realitate.

Cine mișcă România

Proiectele finanțate răspund unor nevoi diverse, de la metode inovatoare de predare pentru copii din medii defavorizate, programe de formare profesională pentru tineri vulnerabili, acces la cultură pentru persoane cu dizabilități, până la reintegrarea mamelor vulnerabile și a victimelor violenței domestice sau ale traficului de persoane.

În total, 13.544 de beneficiari la nivel național vor avea acces la educație, muncă și cultură. Selecția proiectelor a fost realizată de un juriu format din 20 de reprezentanți ai mediului antreprenorial, academic, cultural, sportiv și ai societății civile.

Despre Fundația Dacia pentru România

FDpR este o organizație non-profit autonomă, susținută de Automobile Dacia. Misiunea sa este de a sprijini o societate incluzivă, unde mobilitatea fizică și socială deschid drumuri către oportunități și o viață mai bună.

Fundația acționează pe trei direcții principale: accesul la educație, la piața muncii și la cultură, susținând proiecte cu impact real în comunități.

Mai multe detalii:

🌐 fundatiadaciapentruromania.ro

📘 facebook.com/fundatiadaciapentruromania

🔗 linkedin.com/company/fundatiadaciapentruromania

Despre Dacia

Fondată în 1966, Dacia este cel mai important constructor auto din România și lider al pieței locale. Din 1999, face parte din Renault Group, oferind vehicule accesibile, robuste și fiabile.

Prin sprijinirea Fundației Dacia pentru România, compania își continuă misiunea de a face mobilitatea mai accesibilă – un element esențial pentru independență, integrare și acces la oportunități.

