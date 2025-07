Care este cel mai important succes din întreaga dvs. carieră?

Cel mai mare succes al carierei mele este că am reușit să construiesc un drum profesional coerent și cu sens, în care educația și psihologia s-au împletit armonios pentru a sprijini dezvoltarea copiilor și a familiilor din comunitatea noastră. La 24 de ani, am fondat prima grădiniță particulară acreditată din Timișoara — un vis devenit realitate prin muncă, viziune și multă pasiune. În paralel, am început să profesez ca psiholog, iar astăzi, cabinetul meu este un spațiu în care susțin oamenii în procesul lor de echilibrare și transformare personală.

Însă dincolo de toate realizările profesionale, sunt profund mândră că sunt și mama unui băiat extraordinar. Rolul de mamă mi-a completat parcursul profesional și mi-a oferit cea mai personală perspectivă asupra dezvoltării umane.

Dar din ultimul an?

În ultimul an, cel mai important succes este că am ales să investesc și mai mult în propria mea dezvoltare personală. Am simțit nevoia să îmi ofer spațiu pentru reflecție și exprimare, motiv pentru care m-am apucat să scriu o carte. Este un proiect profund, care adună idei, experiențe și emoții din toți acești ani de lucru cu oamenii și cu mine însămi. Scrisul este o formă de curaj și asumare, iar pentru mine, acest pas reprezintă o reconectare cu vocea interioară și un nou mod de a contribui.



Ce proiecte vreți să dezvoltați în următoarea perioadă?

În perioada următoare, îmi doresc să extind impactul activității mele dincolo de cabinetul de psihologie și de proiectele personale. Unul dintre obiectivele majore este sa-mi continui implicarea activă în zona non-profit, prin colaborări cu ONG-uri și asociații care susțin cauze în care cred profund: domeniul oncologiei, unde sprijinul psihologic este esențial, dar adesea insuficient integrat – aici simt că pot contribui cu empatie, expertiză și prezență reală, psihologie sportiva – fiul meu fiind sportiv de performanta , alaturi de care am fost in tot parcursul lui sportiv.

De asemenea, îmi doresc să mă implic mai mult în proiecte dedicate adolescenților și copiilor – segmente de vârstă unde prevenția, educația emoțională și sprijinul psihologic pot schimba parcursuri de viață. Vreau să creez sau să susțin inițiative care ajută tinerii să se cunoască mai bine, să-și gestioneze emoțiile și să-și construiască o identitate sănătoasă.

Pe termen mediu și lung, continui să lucrez la cartea mea, un proiect de suflet, și visez să transform cabinetul într-un centru multidisciplinar de dezvoltare personală. Toate aceste direcții sunt ghidate de dorința de a rămâne fidelă vocației mele: aceea de a sprijini oamenii în procesul lor de transformare, cu autenticitate și implicare profundă.

Ați avut puncte de inflexiune în cariera dvs.?

Da, am avut un moment de profundă transformare profesională și personală în urmă cu aproximativ patru ani, când am luat decizia de a mă retrage complet din domeniul educațional și de a continua doar cu activitatea din cabinetul de psihologie. A fost o decizie dificilă, venită după ani în care grădinița pe care am fondat-o și crescut-o devenise parte din identitatea mea profesională.



Totuși, această alegere a fost, în mod paradoxal, începutul unei reconectări profunde cu mine însămi. A fost momentul în care am început cu adevărat să îmi acord timp, să mă ascult, să învăț mai mult și să-mi dezvolt latura interioară. Acel punct de cotitură a fost, de fapt, o trezire: am înțeles cât de important este să fii bine cu tine pentru a putea fi cu adevărat alături de ceilalți.

De atunci, am început să mă ocup cu adevărat de propria mea dezvoltare personală, să-mi regăsesc echilibrul și sensul. A fost o etapă care m-a învățat că uneori, pentru a merge mai departe, trebuie să ai curajul să lași în urmă lucruri care păreau de neclintit. Iar din acel spațiu nou, cu mai multă claritate și autenticitate, am început să construiesc o versiune mai aliniată a mea — ca femeie, ca psiholog, ca om.



Care este reteta succesului?

Rețeta succesului în meseria mea de psiholog se bazează pe un amestec autentic de empatie, cunoaștere profundă și prezență conștientă. Am învățat că oamenii nu caută doar soluții, ci mai ales un spațiu sigur în care să fie ascultați fără a fi judecați. În cabinetul meu, succesul nu este despre câți pacienți am, ci despre câtă transformare se naște din fiecare întâlnire. Cred în forța blândeții, în puterea întrebărilor potrivite și în continuitatea învățării. Iar dincolo de toate acestea, secretul este să rămân conectată la propria mea umanitate – pentru că doar așa pot atinge cu adevărat sufletul celuilalt.

Unde vedeți organizația pe care o conduceți sau din care faceți parte peste 10 ani?

Peste 10 ani, îmi imaginez cabinetul de psihologie extins dincolo de un spațiu de terapie — un centru integrat de dezvoltare personală, în care să adun profesioniști din domenii complementare: psihoterapie, coaching, educație emoțională, nutriție, mindfulness. Un loc în care oamenii să vină nu doar să se vindece, ci să se regăsească, să se transforme și să înflorească.

Visez ca această „organizație interioară”, pe care am început-o cu mine însămi și cu primii pacienți în cabinet, să devină o comunitate vie, în care dialogul autentic, echilibrul minte-corp-suflet și creșterea personală să fie valorile centrale.

Dar pe dumneavoastră?

Pe mine mă văd trăind și lucrând cu și mai multă asumare, simplitate și profunzime. Vreau ca în 10 ani să fiu autoarea mai multor cărți care să inspire, să încurajeze și să aducă claritate celor care caută un sens mai profund în viața lor.

Mă văd susținând in continuare ateliere, grupuri, conferințe, dar fără a pierde contactul cu esența: lucrul autentic, unu-la-unu, cu omul din fața mea. Și da, mă văd într-un parteneriat de viață matur, în care feminitatea mea să fie hrănită de o prezență masculină sănătoasă. Nu ca o definiție a reușitei, ci ca o expresie firească a echilibrului interior pe care îl cultiv.

Peste 10 ani, sper să fiu un om mai așezat, dar la fel de viu în visuri.

Pe ce puneți accent în conducerea echipei dumneavoastră? Emoție și sentimente sau pragmatism?

Conducerea, din perspectiva mea, înseamnă echilibru între inimă și rațiune. Pun accent pe relații autentice, pe ascultare activă și pe susținerea fiecărui membru al echipei în a-și valorifica potențialul. Emoția este esențială – creează legătura, motivația și sensul muncii noastre.

Însă toate acestea se sprijină pe o fundație solidă de claritate, direcție și pragmatism. Îmi asum deciziile cu responsabilitate, având mereu în vedere obiectivele comune și impactul pe termen lung.

Cred că o echipă performantă se construiește acolo unde empatia întâlnește rigoarea, iar implicarea emoțională este susținută de structură și viziune clară.

Cum arată programul dumneavoastră zilnic?

Dimineața este momentul-cheie al zilei pentru mine – un timp în care mă așez cu mine însămi, îmi adun gândurile de cu o zi înainte, îmi organizez prioritățile și răspund la mailuri sau mesaje importante. Este o perioadă de introspecție, dar și de eficiență, în care îmi setez tonul interior pentru întreaga zi.

Ulterior, îmi dedic energia activităților din cabinetul de psihologie, unde fiecare întâlnire este o oportunitate de a fi prezentă cu sens pentru ceilalți. În funcție de programări, mă implic și în activități care țin de sprijinul comunității, educație emoțională sau proiecte în zona non-profit.

Încerc să bifez zilnic, în ritmul firesc al săptămânii, și activitățile care mă hrănesc personal: mișcarea fizică, timpul petrecut în natură, momentele de mindfulness, sau pasiuni precum scrisul, arta sau lectura. În fiecare zi îmi place să scriu pe hârtie câteva gânduri – uneori simple idei, alteori începuturi de creații – pentru că acest ritual mă ajută să rămân conectată cu mine și să creez permanent, chiar și în pași mici.

Programul meu nu este rigid, dar este bine așezat în jurul valorilor mele: autenticitate, sens, echilibru și contribuție.

Aveți hobby-uri care ar putea fi evidențiate?

Da, timpul liber pentru mine este o ocazie de a mă reconecta cu mine însămi și cu tot ce îmi hrănește sufletul. Îmi place să citesc și să scriu – cuvântul scris este pentru mine un instrument de claritate, vindecare și inspirație. Lucrez la o carte care reflectă nu doar parcursul meu profesional, ci și procesul meu interior de transformare.

Mă atrag profund călătoriile cu sens – nu cele bifate pe hartă, ci cele care te pun în contact cu culturi, oameni și experiențe care te îmbogățesc. Natura este un refugiu constant: ador drumețiile, liniștea pădurilor și practicile de mindfulness care îmi aduc echilibru.

Arta, sub toate formele ei – pictură, fotografie, muzică – face parte din viața mea interioară. Îmi place să privesc, să creez sau pur și simplu să mă las inspirată de frumos. Totodată, voluntariatul și implicarea în proiecte sociale sunt o continuare firească a profesiei mele: cred în puterea comunității și în a da mai departe din ce e valoros.

Sportul are și el un loc aparte în viața mea, mai ales datorită fiului meu, sportiv de performanță. L-am susținut mereu în drumul său și, ca psiholog sportiv, am înțeles cât de importantă este echilibrarea dintre performanță și sănătatea emoțională.

Toate aceste hobby-uri nu sunt doar pasiuni, ci extensii naturale ale modului în care aleg să trăiesc – cu sens, prezență și autenticitate.</p>

Cum ați defini succesul?

Pentru mine, succesul este armonia dintre cine sunt, ce ofer și cum trăiesc. Este acea liniște interioară care vine din faptul că știu că îmi pun vocația în slujba celorlalți, cu sens și autenticitate. Succesul nu se măsoară în cifre sau aplauze, ci în momentele în care știu că am fost acolo pentru cineva exact când a avut nevoie.

Cum ați defini o femeie de succes?

O femeie de succes este aceea care a învățat să fie fidelă sieși, care își onorează vulnerabilitatea la fel de mult ca forța. Este femeia care inspiră prin ceea ce este, nu doar prin ceea ce face – și care reușește să crească frumos nu doar propria viață, ci și pe a celor din jurul ei.