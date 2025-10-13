PSD își redefinește identitatea politică. În cadrul Consiliului Politic Național, Sorin Grindeanu a anunțat renunțarea la eticheta de „partid progresist”, subliniind că PSD devine un partid modern de centru-stânga, atașat valorilor naționale, religioase, tradiționale și pro-europene.

„Astăzi, în cadrul reuniunii Consiliului Politic Național al PSD, am propus o modificare esențială a Statutului Partidului Social Democrat, care clarifică identitatea și direcția noastră doctrinară. Am renunțat la ideea de partid progresist, deoarece definirea adoptată în anii 2000 nu mai are nici o legătură cu ceea ce reprezintă astăzi. Prin această modificare, #PSD reafirmă că este un partid modern de centru-stânga, național și echilibrat, care promovează echitatea socială, solidaritatea și respectul pentru valorile democratice, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român. Noua formulare a Statutului reflectă, fără nici o urmă de ambiguitate, ceea ce PSD este și a fost întotdeauna: un partid al României, nu al experimentelor ideologice; un partid al valorilor și al responsabilității sociale, nu al etichetelor progresiste importate; un partid pro-european și angajat ferm în cooperarea euro-atlantică, dar cu rădăcini solide în identitatea națională. Textul propus spre adoptate al Articolului 8 din Statut: ”Partidul Social Democrat este un partid modern de centru-stânga, promotor al echității sociale și al solidarității, atașat valorilor democratice, naționale, religioase, tradiționale și culturale ale poporului român, cu o orientare pro-europeană și un angajament ferm față de cooperarea euro-atlantică. Este membru al Partidului Socialiștilor Europeni și al Internaționalei Socialiste, continuând tradiția social-democrației românești.” Această schimbare nu este una de formă, ci aduce claritate și asumare! PSD este și rămâne partidul celor care cred în muncă, în familie, în credință, în solidaritate și în România. P.S. pentru cei îngrijorați: Congresul PSD va avea loc pe data de 7 noiembrie. Voi candida la funcția de președinte al partidului pe o platformă ce mizează pe unitatea membrilor PSD. Îmi doresc ca românii care ne-au votat să vadă că PSD este un partid modern, dar ancorat în valorile naționale”, a scris Sorin Grindeanu, luni, pe contul său de Facebook.

Conducerea PSD a decis că noul președinte va fi ales pe 7 noiembrie. În acest moment, Sorin Grindeanu este singurul candidat, după ce Titus Corlățean s-a retras, acuzând partidul de lipsă de curaj.

Înainte de congres, PSD își va schimba și statutul, devenind un partid de centru-stânga. Partidul politic nu se va mai numi „progresist”. În schimb, va fi prezentat ca promotor al valorilor „naționale, religioase, tradiționale și culturale” ale românilor.

Articolul 8 actual: PSD este un partid de stânga modern și progresist, național cu orientare europeană. – Articolul 8 propus: PSD este un partid modern de centru-stânga, care promovează echitatea socială și solidaritatea, respectă valorile democratice și pe cele naționale, religioase, tradiționale și culturale, este pro-european și susține cooperarea euro-atlantică.

Așa cum am menționat anterior, congresul PSD va avea loc pe 7 noiembrie. Acolo se va alege președintele și noua echipă de conducere: secretar general, președintele Consiliului Național, prim-vicepreședinți și vicepreședinți. Probabil vor fi cinci prim-vicepreședinți. Printre cei care ar putea ocupa aceste funcții se numără:

Victor Negrescu (europarlamentar)

Ionuț Pucheanu

Bogdan Ivan (primar Galați)

Gheorghe Șoldan (ministrul Energiei)

Președinții CJ Suceava și Dâmbovița

Sorin Grindeanu a preluat șefia interimară în luna mai, după demisia lui Marcel Ciolacu. El a fost ales cu 67 de voturi, Daniel Băluță primind 14 voturi. În trecut, Grindeanu spunea că șefia PSD nu i se potrivește pentru că nu are răbdare cu problemele care nu sunt urgente și că nu a fost niciodată un bun ascultător.

Titus Corlățean s-a retras din cursa pentru șefia PSD, motivând că partidul s-a transformat într-un spațiu dominat de tranzacții politice, temeri interne și interese personale, în care principiile și valorile autentice par să fi fost trecute pe plan secundar. Deși și-a dorit să candideze și a încercat să strângă oameni care să îi susțină candidatura, nu a reușit să adune suficiente persoane dispuse să își exprime public sprijinul față de el.

Cei care candidează trebuie să vină și cu echipa lor. Grindeanu îl va propune pentru secretar general pe Claudiu Manda, președintele PSD Dolj. În ultimii șase ani, această funcție a fost ocupată de Paul Stănescu.