Ministrul Muncii, Florin Manole, a semnat un proiect de lege care pedepsește anumite forme de violență și abuz asupra copiilor, în special căsătoriile timpurii. El a spus că, deși problemele personale trec, el este etnic rrom și nu poate uita discriminarea și rasismul pe care comunitatea sa le-a suferit de-a lungul secolelor în Europa. Totuși, el a precizat că nu va vorbi astăzi despre violența împotriva copiilor romi sau despre rasism, ci despre problemele din propria comunitate.

Manole a explicat că, în comunitatea rromă, încă există căsătorii timpurii, cu copii de 10–13 ani care sunt considerați de lege prea mici pentru a-și da consimțământul pentru căsătorie. El a subliniat că legea este corectă și că niciun copil de această vârstă nu este pregătit să fie părinte.

„Ştiţi cu toţii despre mine că sunt ministrul Muncii şi este doar o chestiune pasageră. O să treacă probabil în curând, dar sunt etnic rrom şi asta nu o să treacă. Şi asta vine sigur cu o istorie întreagă de discriminare şi rasism pe care comunitatea din care provin a experimentat-o, din păcate, pentru multe decenii şi secole pe teritoriul acestui continent foarte egocentric uneori. Dar nu o să vă vorbesc astăzi despre violenţă împotriva copiilor romi sau despre rasism şi discriminare, combustibili duri în a alimenta uneori violenţa. O să vorbesc despre alt lucru, pe care noi, ca etnici rromi uneori trebuie să ni-l asumăm, şi anume că există probleme în propria noastră comunitate – şi cred că putem să traducem asta în fiecare dintre comunităţile din care veniţi, fiecare dintre dumnevoastră. Există de exemplu, în comunitatea rromă, încă, din păcate, de multe decenii, de multe secole, căsătorii timpurii. Şi acolo este vorba despre copii la vârsta minoratului, copii de 10, 11, 12, 13 ani, pe care legea evident că îi defineşte ca neavând consimţământ suficient pentru a face acest pas al căsătoriei. E foarte corect, avem o astfel de lege. Este evident că niciun copil de 10, 11, 12 ani nu este pregătit să fie părinte, să fie mamă sau tată”, a declarat Manole, fiind prezent la conferinţa ministerială regională dedicată combaterii violenţei împotriva copiilor.

El a subliniat că încă există multe comunități conservatoare în care se întâmplă căsătorii timpurii, ceea ce afectează viitorul și sănătatea copiilor. Dacă aceste probleme nu se rezolvă de la sine, singura soluție este legea.

Ministrul Muncii a spus că, având experiență de părinte, știe cât de greu este să crești copii, chiar și ca adult, cu atât mai mult ca minor. El a explicat că există două motive principale pentru care căsătoriile timpurii continuă să apară: comunitățile nu s-au reformat suficient, iar unele tradiții vechi și rigide încă se păstrează. Majoritatea rromilor sunt integrați și se căsătoresc mai târziu, dar în comunitățile conservatoare astfel de practici nu sunt bune, nu sunt corecte și pun în pericol viața și sănătatea copiilor.

Ministrul Muncii a mai spus că, atunci când educația sau schimbarea socială nu sunt suficiente, legea trebuie să intervină. El a semnat recent, împreună cu parlamentari din aproape toate partidele, un proiect legislativ care pedepsește violența și abuzul asupra copiilor, chiar dacă, pentru el, ca rrom, a fost dureros să fie necesar să ia o astfel de măsură.

„Am experienţa paternităţii şi ştiu cât de dificil este când eşti adult, cu atât mai mult când eşti minor. Ei bine, sigur că există două motive, cel puţin, pentru care aşa ceva încă se întâmplă în această ţară. Există un motiv principal, acela că nu ne-am reformat suficient ca şi comunitate, deşi cei mai mulţi rromi sunt integraţi în această ţară şi cei mai mulţi dintre noi ne căsătorim, unii chiar foarte târziu. Există încă multe comunităţi conservatoare în care acest lucru încă se întâmplă – şi nu este bun, nu este corect, nu este normal pentru viitorul, pentru sănătate şi pentru viaţa acestor copii. Şi ce putem face atunci când acest gen de lucruri nu se corectează de la sine, fie pentru că este o lipsă de educaţie, fie că este blocaj într-o cutumă veche şi evident neactuală? Nu există altă cale decât legea, pentru că, în cele din urmă, dacă nu există altă barieră în calea abuzurilor, legea trebuie să reprezinte o astfel de barieră. Am semnat, în urmă cu câteva zile, împreună cu foarte mulţi parlamentari din aproape toate partidele politice din România, un astfel de proiect legislativ care să pedepsească acest gen de violenţă, abuz împotriva unor copii. A fost şi este foarte dureros pentru mine ca rrom să simt că este necesar să facem asta”, a adăugat oficialul român.

El a spus că a primit multe mesaje prin care era rugat să renunțe la proiectul legislativ împotriva căsătoriilor timpurii. Unele mesaje veneau de la oameni pe care îi cunoștea, altele de la persoane necunoscute, care îl întrebau de ce acționează împotriva comunității lor.

Ministrul Muncii a explicat că nu face asta împotriva nimănui, ci pentru binele copiilor din întreaga țară, indiferent de etnia lor. El a spus că scopul este să le ofere copiilor libertatea de a merge la școală, de a-și construi o carieră și de a se bucura de viața pe care o oferă societatea modernă.

Manole a adăugat că schimbarea poate fi uneori dureroasă sau neplăcută, dar că protejarea celor mai vulnerabili, în special a copiilor, este esențială și recunoscută de milenii în toate religiile, legile și constituțiile.

„Nu vă imaginaţi câte mesaje am primit de la oameni, pe unii îi cunosc, pe alţii nu-i cunosc. Am primit: „De ce faci asta împotriva comunităţii noastre?”, au spus unii dintre ei. Nu fac asta împotriva nimănui. Fac asta în favoarea cuiva, în favoarea a zeci şi sute de copii din această ţară care încă are mame minore, de orice etnie ar fi ele, fac asta în favoarea unei vieţi de libertate pentru aceşti copii. Fac asta în favoarea necesităţii de a exista şansa de a merge la şcoală, de a avea o profesie, de a avea o carieră, de a te bucura de tot ceea ce societatea modernă îţi oferă. Am vrut să vă spun asta aici şi nu un discurs despre legislaţie şi teme pe care le ştiţi în general pentru că, de obicei, schimbarea stă în voinţă şi în puterea de a o face. Şi uneori schimbarea poate să producă o oarecare durere, neplăcere. Suntem puţini cei cărora schimbarea le este comună, dar oricât de dureros şi de dificil ar fi, ceva ce învăţăm din orice carte de căpătâi a oricărei religii, din orice constituţie, din orice lege – şi anume că cei mai vulnerabili şi mai ales copiii, trebuie să se bucure de toată protecţia. Ei bine, acest ceva este incontestabil, de milenii, pe această Planetă”, a mărturisit ministrul Muncii.

El a spus că este o problemă că a ajuns să fie nevoie de conferințe internaționale, proiecte sau programe ca să ne amintim ce ar trebui să fie normal pentru toți oamenii: respectul și grija pentru copii, indiferent de rasă, religie, etnie sau statut social.

„Faptul că am ajuns în situaţia de a avea nevoie de conferinţe internaţionale, de proiecte, de programe, de bune practici, ca să ne amintim ceea ce ar trebui să fie un numitor comun al umanităţii, empatia faţă de copiii de orice rasă, de orice religie, de orice etnie, din orice categorie socială, faptul că am ajuns în situaţia asta este o problemă care trebuie depăşită”, a precizat Manole.

Conferința ministerială regională pentru combaterea violenței împotriva copiilor a avut loc, luni, la București, într-un context în care această problemă rămâne răspândită în Europa și Asia Centrală. Evenimentul a fost organizat de Ministerul Muncii din România, împreună cu UNICEF și cu Reprezentantul Special al ONU pentru violența împotriva copiilor. Cu această ocazie, UNICEF a prezentat concluziile principale ale raportului „Unde trăim și învățăm: violența împotriva copiilor în Europa și Asia Centrală”.