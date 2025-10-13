Compania de stat Romgaz a anunțat rezilierea celui de-al doilea contract pentru construirea noii centrale termoelectrice de 430 MW de la Iernut, un proiect început în 2016 și care ar fi trebuit să fie finalizat încă din 2020. Proiectul de 430 MW, finalizat în proporție de 98%, rămâne blocat după aproape un deceniu de lucrări și două contracte reziliate.

Potrivit comunicatului companiei, începând cu 13 octombrie 2025, contractul nr. 40928/03.04.2023, ce avea ca obiect finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a noii centrale cu ciclu combinat, a încetat prin reziliere. Decizia a fost luată din cauza nerespectării obligațiilor contractuale de către constructorul spaniol Duro Felguera SA, inclusiv a termenelor de execuție. Reprezentanții Romgaz au menționat că s-au realizat toate formalitățile necesare pentru executarea garanțiilor constituite de compania spaniolă, conform prevederilor contractuale.

„Începând cu data de 13.10.2025, contractul nr. 40928/03.04.2023, având ca obiect „Finalizarea lucrărilor și punerea în funcțiune a obiectivului de investiții Dezvoltarea CTE Iernut prin construcția unei centrale termoelectrice noi cu ciclu combinat cu turbine cu gaze”, a încetat prin reziliere, ca urmare a nerespectării de către executant a obligațiilor contractuale (inclusiv a obligației de executare în termen a lucrărilor). (…) Menționăm faptul că Romgaz a realizat formalitățile necesare si utile pentru executarea garanțiilor constituite de Duro Felguera SA, în conformitate cu prevederile contractuale”, se arată într-un mesaj oficial transmis de către Romgaz.

Notificarea de reziliere fusese transmisă către Duro Felguera pe 11 septembrie, urmând să intre în vigoare după 31 de zile de la primirea documentului. La acel moment, constructorul spaniol a transmis că analizează posibilitatea de a acționa în instanță Romgaz, contestând decizia rezilierii.

Valoarea contractului semnat în 2023 se ridica la aproximativ 70 de milioane de euro, iar stadiul lucrărilor era de 98%. Acesta a fost al doilea contract încheiat între cele două părți, după ce primul, semnat în 2016, în valoare de 268 milioane de euro plus TVA, a fost reziliat în 2021 din cauza întârzierilor repetate și a disputelor privind execuția.

Romgaz a explicat că a ales din nou Duro Felguera în 2023 deoarece compania spaniolă deținea know-how-ul, documentația tehnică și softurile informatice necesare funcționării echipamentelor deja instalate. Între timp, însă, situația financiară a constructorului s-a deteriorat semnificativ: sucursala sa din România se află în procedură de insolvență, iar compania-mamă din Spania riscă să urmeze același drum.

Duro Felguera are un contract de garanție de bună execuție semnat cu societatea financiară britanică ZKL Invest LTD, controlată de italianul Agostino Luongo. Această garanție include o ipotecă mobiliară asupra unui cont bancar al sucursalei române a Duro Felguera, în valoare de circa 33,3 milioane lei, reprezentând încasări din relația contractuală cu Romgaz.