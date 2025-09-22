Romgaz, cel mai important producător și furnizor de gaze naturale din România, a încheiat un contract pe opt ani cu Weatherford International pentru a implementa un sistem digital destinat monitorizării în timp real a parametrilor sondelor. Potrivit companiei, această inițiativă reprezintă o premieră și subliniază angajamentul său de a accelera procesul de digitalizare și automatizare a producției, în linie cu obiectivele strategice.

”Romgaz, principalul producător şi furnizor de gaze naturale din România, anunţă încheierea unui contract cu durata de opt ani cu compania Weatherford International, pentru implementarea unui sistem digital de monitorizare în timp real a parametrilor sondelor. Această iniţiativă marchează o premieră pentru Romgaz şi reflectă angajamentul companiei de a accelera procesul de transformare digitală şi automatizare a producţiei, în conformitate cu obiectivele sale strategice”, anunţă compania.

”Colaborarea cu Weatherford marchează o etapă semnificativă în cadrul transformării digitale a Romgaz. Este pentru prima dată când implementăm tehnologii de monitorizare în timp real care ne vor furniza date concrete, esenţiale pentru eficientizarea operaţiunilor. Acest proiect se aliniază cu strategia noastră de inovare şi pregătire pentru viitor”, a declarat Răzvan Popescu, director general Romgaz.

Contractul include desfășurarea unei campanii de monitorizare digitală în locațiile existente, utilizând infrastructura automatizată furnizată de Weatherford. Sistemele vor oferi vizibilitate continuă asupra parametrilor sondelor, facilitând intervenții rapide și sporind fiabilitatea operațiunilor.

”Suntem mândri să sprijinim Romgaz în prima sa utilizare a serviciilor de monitorizare în timp real. Cu tehnologia şi competenţa noastră şi investiţiile recente din România, Weatherford este bine poziţionată pentru a susţine compania Romgaz să îşi optimizeze producţia şi să dezvolte soluţii care facilitează operaţiuni mai inteligente şi mai fiabile”, a afirmat Girish K. Saligram, preşedinte şi director general al Weatherford.

Prin acest parteneriat, Romgaz își reafirmă rolul de lider regional și continuă să investească în tehnologii moderne, menite să asigure o exploatare sigură, sustenabilă și eficientă a resurselor naturale.

Romgaz SA este cel mai mare producător și furnizor de gaze naturale din România, listată la Bursa de Valori București (BVB), cu statul român deținând 70% din capital. Compania are o experiență de peste un secol în explorarea și producția de gaze naturale, începând din 1909. Romgaz desfășoară activități de explorare geologică, exploatare de gaz metan, depozitare subterană, intervenții și reparații la sonde, precum și servicii de transport tehnologic.

În 2013, compania și-a extins activitatea prin preluarea centralei termoelectrice de la Iernut, devenind astfel producător și furnizor de energie electrică. La 1 august 2022, Romgaz a devenit acționar unic al Romgaz Black Sea Limited (înființată de ExxonMobil Exploration and Production România Limited), în urma achiziției pachetului de acțiuni care deține 50% din drepturile și obligațiile legate de Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.