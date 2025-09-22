Adrian Negrescu a atras atenția că România riscă să intre în recesiune din cauza creșterii taxelor și a inflației. El a spus că mulți politicieni pornesc de la ideea că majorarea taxelor ar putea rezolva criza bugetară actuală, preferând această soluție în locul reducerii cheltuielilor administrative sau al limitării privilegiilor.

Negrescu a explicat că o asemenea strategie seamănă cu un elastic întins prea mult: dacă se forțează peste măsură, se rupe. În opinia sa, taxele ridicate pot avea efectul invers celui dorit, ducând la scăderea, și nu la creșterea, veniturilor statului.

El a subliniat că numeroase produse, de la haine și încălțăminte până la detergenți, cosmetice sau țigări, s-au scumpit într-atât încât vânzările au scăzut vizibil. Situația nu este specifică doar României, ci și altor țări, unde taxele pe tutun au adus, pe termen lung, încasări mai mici din cauza reducerii numărului de fumători și a prețurilor tot mai mari.

Negrescu a remarcat că, deși această tendință este benefică pentru sănătatea publică, guvernele care s-au bazat pe veniturile din taxele pe tutun au ajuns să resimtă lipsa acestor resurse și, în loc să-și diversifice sursele de finanțare, au preferat să majoreze și mai mult impozitele.

”Creșterea taxelor și mai ales inflația riscă să ducă România în recesiune Avem, din păcate, tot mai mulți politicieni care cred că, prin creșterea taxelor, vom rezolva problemele economice ale României și, astfel, vom depăși această criză bugetară în care ne aflăm. De la taxa pe stâlp, la impozitul minim pe cifra de afaceri a marilor companii la ideea creșterii taxelor pentru cei care au tupeul să câștige mai mult (impozitul progresiv), unii politicieni induc tot mai mult ideea că aceasta este soluția alternativă la măsurile de austeritate propuse de guvern, în special la tăierile de costuri din administrație, înghețarea unor investiții locale și limitarea privilegiilor. Ce nu înțeleg acești politicieni, și încercă să explic foarte simplu și pe înțelesul lor limitat în materie de economie, este că majorarea taxelor e ca si cum ai trage de un elastic. Dacă tragi prea mult, acesta se rupe. La fel, dacă crești prea mult taxele și implicit provoci o inflație puternică, s-ar putea ca încasările din taxe și impozite să scădă în loc să crească. Sunt o mulțime de exemple de produse care s-au scumpit semnificativ în ultima vreme, de au ajuns să nu se mai vândă ca altădată. De la îmbrăcăminte și încălțăminte la detergenți, produse de beauty și tutun, toate înregistrează, în momentul de față, vânzări semnificativ mai mici decât în anii trecuți. Un bun exemplu, dincolo de cele clasice cu carburanții, produsele alimentare, serviciile și piața auto (efectele negative ale menținerii IMCA sunt deja de notorietate), este dat de produsele din tutun. S-a ajuns ca prețul acestora să devină unul prohibitiv pentru mulți dintre români, pe fondul scăderii puterii de cumpărare. Nu e o situație specifică doar României. La nivel internațional, taxele pe tutun au fost o adevărată „găină de muls” pentru guvernele din întreaga lume. Datele Organizației Mondiale a Sănătății sugerează că taxele globale anuale combinate pe țigări se apropie de 1 trilion de dolari. Cu toate acestea, în multe țări, taxele pe țigări au făcut ca banii adunați de guverne să fie tot mai puțini în fiecare an deoarece numărul clienților a scăzut din cauza prețurilor dar și al faptului că tot mai puțini oameni fumează”, spune Adrian Negrescu.

El a adăugat că și în România efectele negative se văd deja, prin creșterea pieței negre a țigărilor, ajunsă la cel mai ridicat nivel din ultimii cinci ani. Totodată, a amintit de propunerea la nivel european de majorare masivă a accizei minime la tutun și a atras atenția că, asemenea industriei de petrol, gaze și auto, și acest sector riscă să fie grav afectat.

În concluzie, Negrescu a pus sub semnul întrebării utilitatea creșterii continue a taxelor, considerând că aceasta nu rezolvă problema de fond și că România ar trebui să caute soluții mai sănătoase pentru a reduce deficitul comercial și pentru a susține economia.