Adrian Negrescu a afirmat pe Facebook că economia funcționează în prezent cu „frâna de mână trasă” și că efectele dezintermedierii, restructurării operațiunilor și ale înghețului investițional se resimt în întreaga piață de afaceri.

El a menționat că, deși există afaceri care cresc chiar și în această perioadă, majoritatea companiilor se confruntă cu dificultăți.

Negrescu a explicat că evoluția pozitivă a cifrei de afaceri în 2024 a fost influențată de inflație și de cheltuieli guvernamentale excepționale, iar anul 2025 se arată mult mai dificil, chiar dacă inflația este mai ridicată.

În opinia sa, cei care și-au restructurat activitatea, au anticipat creșterea taxelor și schimbările în consum vor avea de câștigat, în timp ce majoritatea celorlalți vor pierde.

Expertul consideră că actualul context economic este plin de provocări, dar oferă oportunități pentru cei care și-au rezervat capital pentru investiții și au anticipat evoluțiile economice.

El a arătat că majoritatea firmelor încearcă să supraviețuiască, într-un context în care vânzările au scăzut din cauza reducerii puterii de cumpărare.

Negrescu a subliniat că afacerile și-au reorganizat portofoliile, au redus angajările și deschiderea de noi business-uri, încercând să anticipeze evoluțiile economice, în special pentru anul 2026, pe care îl consideră crucial pentru relansarea economiei și testarea rezilienței acesteia în condițiile fiscale dificile actuale.